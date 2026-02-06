https://crimea.ria.ru/20260206/krymchane-prinyali-uchastie-v-marafone-rossiya--semya-semey-1153001279.html
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей" - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
Крымская делегация приняла участие в марафоне "Россия – семья семей", который прошел в Национальном центре "Россия", сообщает департамент по связям с... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T14:07
2026-02-06T14:07
2026-02-06T14:07
год единства народов россии
российское общество "знание"
крым
новости крыма
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153001993_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_4cb8a06cad5dc1445ba238dfccbe7509.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крымская делегация приняла участие в марафоне "Россия – семья семей", который прошел в Национальном центре "Россия", сообщает департамент по связям с общественностью всероссийского Общества "Знание".5 февраля в Национальном центре "Россия" состоялся федеральный просветительский марафон "Россия — семья семей" Общества "Знание". На марафоне президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке при участии всех 89 регионов нашей страны дал старт Году единства народов России.При участии иностранных студентов, молодых лидеров из России и зарубежья на марафоне дали старт регистрации на крупнейшее международное событие 2026 года — Международный фестиваль молодежи. Также на марафоне началась регистрация на Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" и другие мероприятия."Обширная фестивальная программа показала молодежи все богатство отечественной культуры. Участники увидели выступления российских артистов и народных коллективов, мастер-классы по хоровому пению, частушкам, русским и кавказским народным танцам, казачьим песням. Большой интерес вызвали модные показы костюмов с национальными мотивами, созданные российскими дизайнерами", - сообщили организаторы.Также в рамках мероприятия прошли различные выставки, спортивные мастер-классы с участием чемпионов и кулинарные – с ведущими шеф-поварами. Участники познакомились с мультимедийной экспозицией "Герои спецоперации: подвиг единства", получили возможность воспользоваться библиотекой народной литературы, где было представлено более трех тысяч книг писателей народов России, все книги можно было взять с собой.Тематические мероприятия для молодежи, детей и взрослых в рамках Года единства народов в России пройдут во всех регионах страны. В онлайн-формате запущен флешмоб #МЫРОССИЯ - семьи могут публиковать видеоролики о семейных традициях и делиться личными интересными историями. Всего в рамках региональной программы вместе с партнерами будет организовано более 2000 просветительских событий."Просветительский контент будет доступен для всех желающих на сайте Общества "Знание" и в официальном сообществе просветительской организации ВКонтакте", – проинформировали в обществе "Знание".Общество "Знание" — крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми. Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил россиян с Днем народного единстваТанец единства – в "Артеке" устроили большой танцевальный флешмобЕдинство народов Крыма: в Новом Херсонесе устроили праздник
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153001993_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_855a4c92482af58e16c92add84ad3d99.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
год единства народов россии, российское общество "знание", крым, новости крыма, россия, общество
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
Делегация из Крыма приняла участие в марафоне "Россия – семья семей"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крымская делегация приняла участие в марафоне "Россия – семья семей", который прошел в Национальном центре "Россия", сообщает департамент по связям с общественностью всероссийского Общества "Знание".
5 февраля в Национальном центре "Россия" состоялся федеральный просветительский марафон "Россия — семья семей" Общества "Знание". На марафоне президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке при участии всех 89 регионов нашей страны дал старт Году единства народов России.
"Участниками стали более 4 тысяч человек, представляющие 194 народа нашей страны. Республику Крым на федеральной площадке представляли восемь делегатов, в числе которых студенты, лидеры молодежных сообществ, представители образовательных организаций", – сказано в сообщении.
При участии иностранных студентов, молодых лидеров из России и зарубежья на марафоне дали старт регистрации на крупнейшее международное событие 2026 года — Международный фестиваль молодежи. Также на марафоне началась регистрация на Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" и другие мероприятия.
"Обширная фестивальная программа показала молодежи все богатство отечественной культуры. Участники увидели выступления российских артистов и народных коллективов, мастер-классы по хоровому пению, частушкам, русским и кавказским народным танцам, казачьим песням. Большой интерес вызвали модные показы костюмов с национальными мотивами, созданные российскими дизайнерами", - сообщили организаторы.
Также в рамках мероприятия прошли различные выставки, спортивные мастер-классы с участием чемпионов и кулинарные – с ведущими шеф-поварами. Участники познакомились с мультимедийной экспозицией "Герои спецоперации: подвиг единства", получили возможность воспользоваться библиотекой народной литературы, где было представлено более трех тысяч книг писателей народов России, все книги можно было взять с собой.
"Яркие эмоции подарила ребятам акция "Хоровод дружбы", подготовленная Обществом "Знание" вместе с арт-кластером "Таврида". Ребята образовали большой круг, который стал символом единства, взаимопонимания и преемственности. Акция будет подхвачена регионами и пройдет по всей стране", – сказано в релизе.
Тематические мероприятия для молодежи, детей и взрослых в рамках Года единства народов в России пройдут во всех регионах страны. В онлайн-формате запущен флешмоб #МЫРОССИЯ - семьи могут публиковать видеоролики о семейных традициях и делиться личными интересными историями. Всего в рамках региональной программы вместе с партнерами будет организовано более 2000 просветительских событий.
"Просветительский контент будет доступен для всех желающих на сайте Общества "Знание" и в официальном сообществе просветительской организации ВКонтакте", – проинформировали в обществе "Знание".
Общество "Знание" — крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми. Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: