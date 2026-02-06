Рейтинг@Mail.ru
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей" - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей" - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
Крымская делегация приняла участие в марафоне "Россия – семья семей", который прошел в Национальном центре "Россия", сообщает департамент по связям с... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T14:07
2026-02-06T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крымская делегация приняла участие в марафоне "Россия – семья семей", который прошел в Национальном центре "Россия", сообщает департамент по связям с общественностью всероссийского Общества "Знание".5 февраля в Национальном центре "Россия" состоялся федеральный просветительский марафон "Россия — семья семей" Общества "Знание". На марафоне президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке при участии всех 89 регионов нашей страны дал старт Году единства народов России.При участии иностранных студентов, молодых лидеров из России и зарубежья на марафоне дали старт регистрации на крупнейшее международное событие 2026 года — Международный фестиваль молодежи. Также на марафоне началась регистрация на Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" и другие мероприятия."Обширная фестивальная программа показала молодежи все богатство отечественной культуры. Участники увидели выступления российских артистов и народных коллективов, мастер-классы по хоровому пению, частушкам, русским и кавказским народным танцам, казачьим песням. Большой интерес вызвали модные показы костюмов с национальными мотивами, созданные российскими дизайнерами", - сообщили организаторы.Также в рамках мероприятия прошли различные выставки, спортивные мастер-классы с участием чемпионов и кулинарные – с ведущими шеф-поварами. Участники познакомились с мультимедийной экспозицией "Герои спецоперации: подвиг единства", получили возможность воспользоваться библиотекой народной литературы, где было представлено более трех тысяч книг писателей народов России, все книги можно было взять с собой.Тематические мероприятия для молодежи, детей и взрослых в рамках Года единства народов в России пройдут во всех регионах страны. В онлайн-формате запущен флешмоб #МЫРОССИЯ - семьи могут публиковать видеоролики о семейных традициях и делиться личными интересными историями. Всего в рамках региональной программы вместе с партнерами будет организовано более 2000 просветительских событий."Просветительский контент будет доступен для всех желающих на сайте Общества "Знание" и в официальном сообществе просветительской организации ВКонтакте", – проинформировали в обществе "Знание".Общество "Знание" — крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми. Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"

Делегация из Крыма приняла участие в марафоне "Россия – семья семей"

14:07 06.02.2026
 
© Общество "Знание"Делегация из Крыма на марафоне "Россия – семья семей"
Делегация из Крыма на марафоне Россия – семья семей
© Общество "Знание"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крымская делегация приняла участие в марафоне "Россия – семья семей", который прошел в Национальном центре "Россия", сообщает департамент по связям с общественностью всероссийского Общества "Знание".
5 февраля в Национальном центре "Россия" состоялся федеральный просветительский марафон "Россия — семья семей" Общества "Знание". На марафоне президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке при участии всех 89 регионов нашей страны дал старт Году единства народов России.
© Общество "Знание" Марафон "Россия – семья семей"
Марафон Россия – семья семей
© Общество "Знание"
"Участниками стали более 4 тысяч человек, представляющие 194 народа нашей страны. Республику Крым на федеральной площадке представляли восемь делегатов, в числе которых студенты, лидеры молодежных сообществ, представители образовательных организаций", – сказано в сообщении.
При участии иностранных студентов, молодых лидеров из России и зарубежья на марафоне дали старт регистрации на крупнейшее международное событие 2026 года — Международный фестиваль молодежи. Также на марафоне началась регистрация на Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" и другие мероприятия.
© Общество "Знание" Марафон "Россия – семья семей"
Марафон Россия – семья семей
© Общество "Знание"
"Обширная фестивальная программа показала молодежи все богатство отечественной культуры. Участники увидели выступления российских артистов и народных коллективов, мастер-классы по хоровому пению, частушкам, русским и кавказским народным танцам, казачьим песням. Большой интерес вызвали модные показы костюмов с национальными мотивами, созданные российскими дизайнерами", - сообщили организаторы.
Также в рамках мероприятия прошли различные выставки, спортивные мастер-классы с участием чемпионов и кулинарные – с ведущими шеф-поварами. Участники познакомились с мультимедийной экспозицией "Герои спецоперации: подвиг единства", получили возможность воспользоваться библиотекой народной литературы, где было представлено более трех тысяч книг писателей народов России, все книги можно было взять с собой.
© Общество "Знание" Марафон "Россия – семья семей"
Марафон Россия – семья семей
© Общество "Знание"
"Яркие эмоции подарила ребятам акция "Хоровод дружбы", подготовленная Обществом "Знание" вместе с арт-кластером "Таврида". Ребята образовали большой круг, который стал символом единства, взаимопонимания и преемственности. Акция будет подхвачена регионами и пройдет по всей стране", – сказано в релизе.
Тематические мероприятия для молодежи, детей и взрослых в рамках Года единства народов в России пройдут во всех регионах страны. В онлайн-формате запущен флешмоб #МЫРОССИЯ - семьи могут публиковать видеоролики о семейных традициях и делиться личными интересными историями. Всего в рамках региональной программы вместе с партнерами будет организовано более 2000 просветительских событий.
© Общество "Знание" Марафон "Россия – семья семей"
Марафон Россия – семья семей
© Общество "Знание"
Марафон "Россия – семья семей"
"Просветительский контент будет доступен для всех желающих на сайте Общества "Знание" и в официальном сообществе просветительской организации ВКонтакте", – проинформировали в обществе "Знание".
Общество "Знание" — крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми. Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.
