Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21% - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%
Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21% - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%
Консолидированный бюджет республики в 2025 году выполнен с самыми высокими финансовыми показателями за все предшествующие годы. Об этом по итогам заседания... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T14:20
2026-02-06T14:25
новости крыма
бюджет
бюджет крыма
сергей аксенов
совет министров рк
крым
ирина кивико
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Консолидированный бюджет республики в 2025 году выполнен с самыми высокими финансовыми показателями за все предшествующие годы. Об этом по итогам заседания коллегии министерства финансов РК заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Зампредседателя Совета министров – министр финансов республики Ирина Кивико подтвердила положительную динамику. За последние пять лет доходы по налогам и неналоговым поступлениям выросли на 21%, составив около 28,5 млрд рублей. Поступления по отдельным обособленным подразделениям увеличились на 89% – до 58,6 млрд, а прибыль предприятий республики выросла почти в 2,7 раз, достигнув 24,5 млрд.По ее словам, в 2025 году в республиканский бюджет из общей суммы поступило 124,7 млрд рублей, в бюджеты муниципальных образований – 36,1%. Исполнение у муниципальных образований составило 106%.Расходная часть бюджета составила 313,7 млрд, сообщила Кивико. Исполнение годовых показателей оказалось на уровне 99,2%. Это несколько ниже 2024 года, когда сумма составила 99,6%, но на цифры повлияли, в том числе, ростом расхода до 6,3 млрд на программу социально-экономического развития Крыма, увеличением единовременной компенсации взамен предоставления земельных участков и выделением средств на финансовое обеспечение догазификации.Из общей суммы расходов федеральные средства составили 29,1%, республиканские – 55,7%, муниципальные – 12,2%, бюджет Москвы – 1,7% и внебюджетные средства – 4,1 млрд.По данным министерства финансов РК, бюджетные показатели муниципальных образований республики в среднем достигли 99-121% исполнения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили действие пониженных налоговых ставок на 2026 годКрым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроевВ Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублей
новости крыма, бюджет, бюджет крыма, сергей аксенов, совет министров рк, крым, ирина кивико
Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%

Доходы Крыма в 2025 году выросли до 124 млрд и полностью покрыли дефицит бюджета

14:20 06.02.2026 (обновлено: 14:25 06.02.2026)
 
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Доходы Крыма в 2025 году выросли до 124 млрд и полностью покрыли дефицит бюджета
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Консолидированный бюджет республики в 2025 году выполнен с самыми высокими финансовыми показателями за все предшествующие годы. Об этом по итогам заседания коллегии министерства финансов РК заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Благодаря слаженной работе как главных администраторов доходов, так и главных распорядителей бюджетных средств, обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов на 21,5%, или 28,5 млрд рублей. По итогам исполнения консолидированного бюджета доходы составили 301,7 млрд рублей (104,4% от годового плана), расходы – 313,7 млрд рублей (99,2%). Все взятые крымским правительством обязательства социального характера выполнены в полном объеме", – отметил глава республики.

Зампредседателя Совета министров – министр финансов республики Ирина Кивико подтвердила положительную динамику. За последние пять лет доходы по налогам и неналоговым поступлениям выросли на 21%, составив около 28,5 млрд рублей. Поступления по отдельным обособленным подразделениям увеличились на 89% – до 58,6 млрд, а прибыль предприятий республики выросла почти в 2,7 раз, достигнув 24,5 млрд.
"Проведена значительная работа по формированию базы по имущественным налогам, регистрировались новые объекты, вносилась информация правообладателей, расширен перечень объектов, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость. В результате поступления имущественных налогов у нас увеличились за 5 лет на 92%", – добавила Кивико.
По ее словам, в 2025 году в республиканский бюджет из общей суммы поступило 124,7 млрд рублей, в бюджеты муниципальных образований – 36,1%. Исполнение у муниципальных образований составило 106%.
Расходная часть бюджета составила 313,7 млрд, сообщила Кивико. Исполнение годовых показателей оказалось на уровне 99,2%. Это несколько ниже 2024 года, когда сумма составила 99,6%, но на цифры повлияли, в том числе, ростом расхода до 6,3 млрд на программу социально-экономического развития Крыма, увеличением единовременной компенсации взамен предоставления земельных участков и выделением средств на финансовое обеспечение догазификации.
Из общей суммы расходов федеральные средства составили 29,1%, республиканские – 55,7%, муниципальные – 12,2%, бюджет Москвы – 1,7% и внебюджетные средства – 4,1 млрд.
По данным министерства финансов РК, бюджетные показатели муниципальных образований республики в среднем достигли 99-121% исполнения.
Новости Крыма, Бюджет, Бюджет Крыма, Сергей Аксенов, Совет министров РК, Крым, Ирина Кивико
 
