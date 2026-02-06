https://crimea.ria.ru/20260206/krym-v-plyuse-dokhody-regiona-v-2025-godu-vyrosli-na-21-1153003490.html

Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%

Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%

2026-02-06T14:20

2026-02-06T14:20

2026-02-06T14:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Консолидированный бюджет республики в 2025 году выполнен с самыми высокими финансовыми показателями за все предшествующие годы. Об этом по итогам заседания коллегии министерства финансов РК заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Зампредседателя Совета министров – министр финансов республики Ирина Кивико подтвердила положительную динамику. За последние пять лет доходы по налогам и неналоговым поступлениям выросли на 21%, составив около 28,5 млрд рублей. Поступления по отдельным обособленным подразделениям увеличились на 89% – до 58,6 млрд, а прибыль предприятий республики выросла почти в 2,7 раз, достигнув 24,5 млрд.По ее словам, в 2025 году в республиканский бюджет из общей суммы поступило 124,7 млрд рублей, в бюджеты муниципальных образований – 36,1%. Исполнение у муниципальных образований составило 106%.Расходная часть бюджета составила 313,7 млрд, сообщила Кивико. Исполнение годовых показателей оказалось на уровне 99,2%. Это несколько ниже 2024 года, когда сумма составила 99,6%, но на цифры повлияли, в том числе, ростом расхода до 6,3 млрд на программу социально-экономического развития Крыма, увеличением единовременной компенсации взамен предоставления земельных участков и выделением средств на финансовое обеспечение догазификации.Из общей суммы расходов федеральные средства составили 29,1%, республиканские – 55,7%, муниципальные – 12,2%, бюджет Москвы – 1,7% и внебюджетные средства – 4,1 млрд.По данным министерства финансов РК, бюджетные показатели муниципальных образований республики в среднем достигли 99-121% исполнения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили действие пониженных налоговых ставок на 2026 годКрым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроевВ Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублей

