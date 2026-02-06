https://crimea.ria.ru/20260206/kreml-prokommentiroval-trekhstoronnie-peregovory-v-abu-dabi-1153000320.html

Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Работа в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Абу-Даби, оказалась конструктивной и одновременно очень сложной. Об этом в пятницу журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, переговорный процесс будет продолжен.Песков также отметил, что в рамках переговоров в ОАЭ затрагивалась тема продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Речь в Абу-Даби шла о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Финальные договоренности России и США по Украине в рамках формата трехсторонних переговоров возможны в ближайшие недели, считает политический обозреватель Андрей Перла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потеряют Киев и Одессу: что будет при отказе Украины принять сделку с РФВ ОАЭ прокомментировали второй раунд переговоров по УкраинеРоссия и США договорились соблюдать условия ДСНВ – условия

2026

