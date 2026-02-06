https://crimea.ria.ru/20260206/komiku-saburovu-zapretili-vezd-v-rossiyu-na-50-let-1152996877.html

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию Россиийской Федерации сроком на 50 лет в интересах нацбезопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T11:10

2026-02-06T11:10

2026-02-06T11:10

россия

новости

безопасность

казахстан

нурлан сабуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1152996754_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_f0dd7c6934ff01f0e259d3643697b419.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Комику Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию Россиийской Федерации сроком на 50 лет в интересах нацбезопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Уточняется, что въезд в страну артисту запрещен сроком на 50 лет. Соответствующее решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.Сообщается также, что Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги. "Только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон", - сказал собеседник агентства.Также отмечается, что Сабуров владеет в России имуществом более чем на 60 миллионов рублей.Нурлан Сабуров — казахстанский комик и киноактер. Наиболее известен карьерой в стендапе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобамиГалкина* объявили иноагентомЧетыремстам мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет – МВД

россия

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, безопасность, казахстан, нурлан сабуров