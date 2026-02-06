Рейтинг@Mail.ru
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - РИА Новости Крым, 06.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260206/komiku-saburovu-zapretili-vezd-v-rossiyu-na-50-let-1152996877.html
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию Россиийской Федерации сроком на 50 лет в интересах нацбезопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T11:10
2026-02-06T11:10
россия
новости
безопасность
казахстан
нурлан сабуров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1152996754_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_f0dd7c6934ff01f0e259d3643697b419.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Комику Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию Россиийской Федерации сроком на 50 лет в интересах нацбезопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Уточняется, что въезд в страну артисту запрещен сроком на 50 лет. Соответствующее решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.Сообщается также, что Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги. "Только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон", - сказал собеседник агентства.Также отмечается, что Сабуров владеет в России имуществом более чем на 60 миллионов рублей.Нурлан Сабуров — казахстанский комик и киноактер. Наиболее известен карьерой в стендапе.
россия
казахстан
россия, новости, безопасность, казахстан, нурлан сабуров
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в целях национальной безопасности

11:10 06.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
Stand-up комик Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Комику Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию Россиийской Федерации сроком на 50 лет в интересах нацбезопасности страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"Тридцатого января гражданину Казахстана Нурлану Сабурову на территории РФ был введен запрет на въезд", – сказано в сообщении.
Уточняется, что въезд в страну артисту запрещен сроком на 50 лет. Соответствующее решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Сообщается также, что Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги.
"Только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон", - сказал собеседник агентства.
Также отмечается, что Сабуров владеет в России имуществом более чем на 60 миллионов рублей.
Нурлан Сабуров — казахстанский комик и киноактер. Наиболее известен карьерой в стендапе.
Лента новостейМолния