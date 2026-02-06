https://crimea.ria.ru/20260206/kakoy-segodnya-prazdnik-6-fevralya-1134709134.html
Какой сегодня праздник: 6 февраля
Какой сегодня праздник: 6 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Какой сегодня праздник: 6 февраля
Мир поздравляет барменов, на Ямайке поют песни Боба Марли. В этот день Елизавета II стала королевой Великобритании, на свет появился солист группы "Чиж & Co"... РИА Новости Крым, 06.02.2026
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 6 февраля
Что празднуют в России и в мире 6 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Мир поздравляет барменов, на Ямайке поют песни Боба Марли. В этот день Елизавета II стала королевой Великобритании, на свет появился солист группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков.
Что празднуют в мире
Профессия бармена – нелегкий труд: спортсмен и психолог в комплексе – целый день на ногах, умение выслушать, а порой и угадать заказ гостя. Не случайно они удостоились своего праздника. Международный день бармена отмечается в День святого Аманда – покровителя виноделов, рестораторов и барменов.
На Ямайке празднуют День рождения Боба Марли – известного исполнителя в стиле регги, который родился в 1945 году. С подачи Марли музыка регги прославилась во всем мире. Боб занимает 11 место в списке 50 лучших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Еще сегодня Международный день безопасного интернета, Всемирный день отказа от мобильного телефона, День витаминных напитков и День "Сделай комплимент". Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия, Николая.
Знаменательные события
В 1643 году голландский мореплаватель Абел Тасман открыл архипелаг Фиджи, расположенный в юго-западной части Тихого океана.
В 1865 году в Санкт-Петербурге ввели обычай отмечать полдень выстрелом из пушки: он производится со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
В 1952 году Елизавета II стала главой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15 государств Содружества Наций.
Кто родился
6 февраля 1894 года родился грузинский режиссер театра и кино, народный артист СССР Михаил Чиаурели. Его характеризуют как всесторонне одаренную личность, сочетающую таланты актера, художника, скульптора и музыканта. Именно Чиаурели принадлежит первая скульптура Ленина в Грузии. Его самые известные режиссерские работы: "Хабарда", "Клятва", "Падение Берлина", "Незабываемый 1919-й".
В 1911 году на свет появился Рональд Рейган – 40-й президент США. До политической карьеры Рейган был актером. А президентом стал в 69 лет, в 1981 году. Он запомнился как "могильщик холодной войны" – в 1987-м совместно с Михаилом Горбачевым подписал договор о ядерном разоружении.
Также 6 февраля родились композитор и продюсер Игорь Матвиенко, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, солист группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков, солист группы "Король и Шут" Андрей Князев и другие.
