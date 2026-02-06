https://crimea.ria.ru/20260206/kakoy-segodnya-prazdnik-6-fevralya-1134709134.html

Какой сегодня праздник: 6 февраля

Какой сегодня праздник: 6 февраля - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Какой сегодня праздник: 6 февраля

Мир поздравляет барменов, на Ямайке поют песни Боба Марли. В этот день Елизавета II стала королевой Великобритании, на свет появился солист группы "Чиж & Co"... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T00:00

2026-02-06T00:00

2026-02-06T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124449943_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_54d9f8a27a5b72ea7b1682dd79dc6696.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Мир поздравляет барменов, на Ямайке поют песни Боба Марли. В этот день Елизавета II стала королевой Великобритании, на свет появился солист группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков.Что празднуют в миреПрофессия бармена – нелегкий труд: спортсмен и психолог в комплексе – целый день на ногах, умение выслушать, а порой и угадать заказ гостя. Не случайно они удостоились своего праздника. Международный день бармена отмечается в День святого Аманда – покровителя виноделов, рестораторов и барменов.На Ямайке празднуют День рождения Боба Марли – известного исполнителя в стиле регги, который родился в 1945 году. С подачи Марли музыка регги прославилась во всем мире. Боб занимает 11 место в списке 50 лучших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.Еще сегодня Международный день безопасного интернета, Всемирный день отказа от мобильного телефона, День витаминных напитков и День "Сделай комплимент". Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия, Николая.Знаменательные событияВ 1643 году голландский мореплаватель Абел Тасман открыл архипелаг Фиджи, расположенный в юго-западной части Тихого океана.В 1865 году в Санкт-Петербурге ввели обычай отмечать полдень выстрелом из пушки: он производится со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.В 1952 году Елизавета II стала главой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15 государств Содружества Наций.Кто родился6 февраля 1894 года родился грузинский режиссер театра и кино, народный артист СССР Михаил Чиаурели. Его характеризуют как всесторонне одаренную личность, сочетающую таланты актера, художника, скульптора и музыканта. Именно Чиаурели принадлежит первая скульптура Ленина в Грузии. Его самые известные режиссерские работы: "Хабарда", "Клятва", "Падение Берлина", "Незабываемый 1919-й".В 1911 году на свет появился Рональд Рейган – 40-й президент США. До политической карьеры Рейган был актером. А президентом стал в 69 лет, в 1981 году. Он запомнился как "могильщик холодной войны" – в 1987-м совместно с Михаилом Горбачевым подписал договор о ядерном разоружении.Также 6 февраля родились композитор и продюсер Игорь Матвиенко, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, солист группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков, солист группы "Король и Шут" Андрей Князев и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240421/elizaveta-ii-epokha-i-rekordy-ee-velichestva-1124446520.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости