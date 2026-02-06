https://crimea.ria.ru/20260206/kakie-premery-podgotovil-krymskiy-teatr-yunogo-zritelya-na-2026-god-1152951006.html

Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год

Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год

Крымский театр юного зрителя в Евпатории подготовил в новом году серию премьерных показов для детей и подростков, а также для взрослого поколения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крымский театр юного зрителя в Евпатории подготовил в новом году серию премьерных показов для детей и подростков, а также для взрослого поколения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков.В планах на текущий год у театра припасены премьеры как для детей и подростков, так и для взрослого зрителя. 31 мая, в день рождения театра, состоится выпуск авторского большого спектакля Андрея Пермякова "Отец", в нем будет участвовать вся труппа.Кроме этого, поделился он, в начале лета зрители смогут увидеть комедию для взрослых "Аз и Ферт, Свадьба с вензелями". А в ноябре, уже в новом театральном сезоне, Нина Пермякова будет выпускать "Дядюшкин сон" Достоевского. В новогоднюю кампанию театр будет заходить с веселой историей про ковбоев, которая будет написана на специально выдуманном языке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"Сколько театров в Крыму и Севастополе – инфографикаСпектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок

