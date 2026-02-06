Рейтинг@Mail.ru
Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260206/kakie-premery-podgotovil-krymskiy-teatr-yunogo-zritelya-na-2026-god-1152951006.html
Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год
Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год
Крымский театр юного зрителя в Евпатории подготовил в новом году серию премьерных показов для детей и подростков, а также для взрослого поколения. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T08:37
2026-02-06T08:37
радио "спутник в крыму"
крым
крымский тюз
театр
театры крыма
андрей пермяков
новости крыма
культура
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/04/1141607862_0:135:2560:1575_1920x0_80_0_0_b630ae14101579db38bdb131cb67be9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крымский театр юного зрителя в Евпатории подготовил в новом году серию премьерных показов для детей и подростков, а также для взрослого поколения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков.В планах на текущий год у театра припасены премьеры как для детей и подростков, так и для взрослого зрителя. 31 мая, в день рождения театра, состоится выпуск авторского большого спектакля Андрея Пермякова "Отец", в нем будет участвовать вся труппа.Кроме этого, поделился он, в начале лета зрители смогут увидеть комедию для взрослых "Аз и Ферт, Свадьба с вензелями". А в ноябре, уже в новом театральном сезоне, Нина Пермякова будет выпускать "Дядюшкин сон" Достоевского. В новогоднюю кампанию театр будет заходить с веселой историей про ковбоев, которая будет написана на специально выдуманном языке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"Сколько театров в Крыму и Севастополе – инфографикаСпектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок
https://crimea.ria.ru/20241104/tri-pokoleniya-i-sotni-spektakley-teatr-dom-dinastii-permyakovykh-1141599392.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/04/1141607862_141:0:2420:1709_1920x0_80_0_0_aeeb46634340b071e54882bd5ea47d5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский тюз, театр, театры крыма, андрей пермяков, новости крыма, культура, искусство
Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год

Крымский ТЮЗ покажет комедию для взрослых и историю про ковбоев на выдуманном языке

08:37 06.02.2026
 
© Фото из соцсетей Андрея ПермяковаПетя Пермяков на сцене театра в спектакле Крымского ТЮЗ "Маленькие трагедии"
Петя Пермяков на сцене театра в спектакле Крымского ТЮЗ Маленькие трагедии
© Фото из соцсетей Андрея Пермякова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Крымский театр юного зрителя в Евпатории подготовил в новом году серию премьерных показов для детей и подростков, а также для взрослого поколения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссер-постановщик, артист театра и кино Андрей Пермяков.

"Мы ведем сейчас переговоры с Рязанью, с Борисоглебском… Собираемся поехать на фестивали "Сказочное королевство" в Севастополь и "Боспорские агоны" в Керчь со спектаклем "Легенды Крыма", который выпускается 27 марта", – рассказал он.

В планах на текущий год у театра припасены премьеры как для детей и подростков, так и для взрослого зрителя. 31 мая, в день рождения театра, состоится выпуск авторского большого спектакля Андрея Пермякова "Отец", в нем будет участвовать вся труппа.

"Это спектакль-посвящение моему отцу, основателю театра. Спектакль, который будет в смешанном театральном жанре – документальная пластическая драма в синтезе с мета-театром", – отметил руководитель ТЮЗа.

Кроме этого, поделился он, в начале лета зрители смогут увидеть комедию для взрослых "Аз и Ферт, Свадьба с вензелями". А в ноябре, уже в новом театральном сезоне, Нина Пермякова будет выпускать "Дядюшкин сон" Достоевского. В новогоднюю кампанию театр будет заходить с веселой историей про ковбоев, которая будет написана на специально выдуманном языке.

"Мы все-таки позиционируем себя и стремимся быть семейным театром, театром и для взрослых, и для детей одновременно. Мы стремимся быть полезным местом не про развлечения, а про смыслы, про новую идеологию, про какие-то очень жизненно важные моменты, которые будут помогать формированию здоровых взаимоотношений в семье, формированию подрастающего поколения", – подчеркнул Пермяков.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"
Сколько театров в Крыму и Севастополе – инфографика
Спектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок
Династия Пермяковых на сцене ТЮЗа - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
4 ноября 2024, 18:46Династии Крыма
Три поколения и сотни спектаклей: театр-дом династии Пермяковых
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымКрымский ТЮЗТеатрТеатры КрымаАндрей ПермяковНовости КрымаКультураИскусство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18Поезд Москва – Симферополь уйдет с опозданием из-за ЧП на железной дороге
09:05Крымский мост сейчас - оперативные данные
08:37Какие премьеры подготовил Крымский театр юного зрителя на 2026 год
08:25Задержка поездов в Крым и из Крыма: свежие данные
08:06Россия может построить на Луне атомную электростанцию
07:46Потеряют Киев и Одессу: что будет при отказе Украины принять сделку с РФ
07:40Дрон ВСУ сбит над Черным морем
07:13Атака на Зонгулдак: летчики-черноморцы и новая стратегия морской войны
06:41В Симферополе отработают действия при ликвидации угрозы теракта
06:29В Крыму оценили спекуляции Зеленского с независимостью Украины
06:08Отельный отдых в феврале – россияне выбирают Крым и Севастополь
00:01Весна в феврале: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 февраля
23:39Восемь поездов в Крым и из Крыма опаздывают в пути на 7,5 часов
23:31В ОАЭ прокомментировали второй раунд переговоров по Украине
22:57Обмен военнопленными и Год единства народов в РФ: главное за день
22:37Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк
22:31Самозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты - приговор
22:17Трамп предлагает разработать замену ДСНВ
22:13Превышение норм химического загрязнения в реках Крыма - в чем причина
Лента новостейМолния