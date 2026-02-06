Рейтинг@Mail.ru
Какая судьба ждет Зеленского - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Какая судьба ждет Зеленского
Какая судьба ждет Зеленского - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Какая судьба ждет Зеленского
Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".Она также отметила, что при нынешней власти Украина движется в ад.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение военного трибунала над неонацистскими преступниками киевского режима.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание.
Какая судьба ждет Зеленского

Зеленского ждет пожизненное заключение – Симоньян

20:31 06.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".
"Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь, как мы помним, у нас мораторий, а предусмотрено пожизненное заключение", - цитирует Симоньян агентство РИА Новости.
Она также отметила, что при нынешней власти Украина движется в ад.
"Украина движется в ад. А украинская война с божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений", - добавила Симоньян.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение военного трибунала над неонацистскими преступниками киевского режима.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму
"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
Многие люди на Западе видят в России спасение для своих семей – Симоньян
 
