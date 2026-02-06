https://crimea.ria.ru/20260206/kakaya-sudba-zhdet-zelenskogo-1153019451.html
Какая судьба ждет Зеленского
Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита...
2026-02-06T20:31
2026-02-06T20:31
2026-02-06T20:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".Она также отметила, что при нынешней власти Украина движется в ад.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение военного трибунала над неонацистскими преступниками киевского режима.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия и дальше продолжит фиксировать военные преступления киевского режима на Украине, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к РоссииМногие люди на Западе видят в России спасение для своих семей – Симоньян
