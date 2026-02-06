https://crimea.ria.ru/20260206/kak-vernut-v-magazin-elektroniku-i-poluchit-kompensatsiyu---novoe-v-zakone-1152985911.html

Как вернуть в магазин электронику и получить компенсацию - новое в законе

Как вернуть в магазин электронику и получить компенсацию - новое в законе - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Как вернуть в магазин электронику и получить компенсацию - новое в законе

Изменения в законе "О защите прав потребителей", вступившие в силу в феврале, направлены против так называемого "потребительского экстремизма" -... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T12:41

2026-02-06T12:41

2026-02-06T12:41

радио "спутник в крыму"

новости

закон и право

защита прав потребителей

виктория воронова

россия

общество

роспотребнадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110827/66/1108276698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_797b6592a60f8503dd1d3729fb65849c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Изменения в законе "О защите прав потребителей", вступившие в силу в феврале, направлены против так называемого "потребительского экстремизма" - недобросовестного поведения покупателей. На что обратить внимание, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.Компенсация при возврате сложных технических товаровГлобальное изменение было внесено и в 24 статью Закона, это касается возврата технически сложных товаров и выплаты разницы между тем товаром, который вышел из строя у потребителя, и тем, который на данный момент продается в торговой сети, подчеркнула специалист.Ранее норма действовала так: потребитель доказывал в суде, что товар некачественный, ему возвращали денежные средства. Он имел право заявить и второе требование - кроме выплаты стоимости некачественного товара, еще и получить разницу между его ценой при покупке и теперешней стоимостью аналогичного товара, чтобы иметь возможность купить такой же.По ее словам, хотя в законе определено понятие "износ", но пока нет ни ГОСТа, ни формул."Поэтому это все будет, конечно, производиться в судебном порядке. Единственное, что мы ожидаем - скорее всего, судебная экспертиза по ходатайству потребителя. И на потребителя будет возложена обязанность оплатить эту судебную экспертизу", - уточняет Воронова.И напомнила, что в случае, если спор будет решен в пользу потребителя, издержки потом возвещаются ему за счет продавца. "Но здесь уже у потребителя будет обязанность доказывания износа. Не просто сделать, как раньше в судебной практике принималось, да, что потребитель делает скриншоты интернет-магазина, либо просто идет, фотографирует ценники в этот же магазин, что, например, телефон стоил 10 тысяч, а сейчас он стоит 20 тысяч. И суд уже по этим объективным обстоятельствам ему возмещает эту разницу. Теперь потребитель будет заказывать еще весь этот износ. Это будет оцениваться экспертами", - говорит Воронова. По ее мнению, пока это не совсем понятная схема, но со временем все разъяснится из судебной практики.Штрафы с продавцов"Мы помним, что в суде потребитель имеет право при подаче иска потребовать за недобровольное удовлетворение своих требований штраф с исполнителя либо продавца. Размер - 50% от поданного иска. Эта мера была в 1992 году включена в закон для того, чтобы оградить потребителей от нерадивых предпринимателей. Теперь законодатель ввел несколько ограничений, по которым такой штраф не оплачивается ни исполнителем, ни продавцом", - говорит Воронова.Суд может принять решение не в пользу потребителя в случае, если тот имел возможность вернуть товар, но этого не сделал, пояснила она.Также, по словам специалиста, данная мера коснется договоров подряда."Если исполнитель, либо продавец докажет, что его подвел контрагент, от которого он зависел, - нарушил сроки, поставил некачественный товар - он будет освобождаться от уплаты этого штрафа в пользу потребителя. Опять же, ему нужно будет доказать, что он действовал при выборе этого контрагента с определенной долей осмотрительности и добросовестности", - отметила спикер.Лишиться права на штраф потребитель может и в случае заключения так называемого соглашения о медиации, добавила она.Размер неустойкиПретерпела изменения и 23 статья закона "О защите прав потребителей", где теперь ограничены размеры неустойки, рассказала Воронова. С 1 февраля сумма неустойки, взысканная по суду, не может быть больше стоимости договора."Сейчас такое же точно ограничение законодатель ввел для договоров купли-продажи", - уточнила она.Все эти меры на первый взгляд несколько ограничивают права потребителя, однако для этого есть весомые основания, считает специалист."Это связано с определенными объективными ситуациями. Есть такое понятие как потребительский экстремизм, когда потребитель умышленно ищет какой-то некачественный товар, его приобретает, судится и т.д. Потребители должны понимать, что, если вот такая ситуация возникает - ни о каких штрафных санкциях, ни о каком моральном вреде в суде речи быть не может. Поэтому законодатель просто уточнил эти нормы, и уточнение этих норм давно уже требовалось", - заключила Виктория Воронова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, защита прав потребителей, виктория воронова, россия, общество, роспотребнадзор