Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц. В данный момент криминалисты изучают данные камер видеонаблюдения и ведут допросы очевидцев происшествия.Дело контролирует прокуратура Москвы, уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.По информации открытых источников, генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года служит в должности начальника штаба - первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ.Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Служил начальником разведуправления штаба Московского военного округа, затем - Дальневосточного военного округа. Затем был переведен в центральный аппарат Главного разведуправления Генштаба ВС РФ.Герой России, заслуженный военный специалист РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

