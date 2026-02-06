Рейтинг@Mail.ru
Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно
Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц. В данный момент криминалисты изучают данные камер видеонаблюдения и ведут допросы очевидцев происшествия.Дело контролирует прокуратура Москвы, уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.По информации открытых источников, генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года служит в должности начальника штаба - первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ.Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Служил начальником разведуправления штаба Московского военного округа, затем - Дальневосточного военного округа. Затем был переведен в центральный аппарат Главного разведуправления Генштаба ВС РФ.Герой России, заслуженный военный специалист РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно

Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известно

12:01 06.02.2026 (обновлено: 12:19 06.02.2026)
 
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев. Архивное фото
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов, а затем быстро покинуло место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц.
В данный момент криминалисты изучают данные камер видеонаблюдения и ведут допросы очевидцев происшествия.
Дело контролирует прокуратура Москвы, уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению указанного преступления", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По информации открытых источников, генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года служит в должности начальника штаба - первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ.
Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Служил начальником разведуправления штаба Московского военного округа, затем - Дальневосточного военного округа. Затем был переведен в центральный аппарат Главного разведуправления Генштаба ВС РФ.
Герой России, заслуженный военный специалист РФ.
