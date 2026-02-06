https://crimea.ria.ru/20260206/fsb-zaderzhala-zhitelya-khabarovskogo-kraya-po-podozreniyu-v-shpionazhe-1152994425.html

ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже

48-летний житель Хабаровского края задержан за госизмену. Он передавал данные об участниках СВО и российских воинских частях Украине. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 06.02.2026

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

украина

хабаровский край

вооруженные силы россии

новости

госизмена

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. 48-летний житель Хабаровского края задержан за госизмену. Он передавал данные об участниках СВО и российских воинских частях Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Следствие установило, что мужчина проживал в городе Бикин. Он связался в мессенджере с представителем запрещенного на территории РФ военизированного объединения, действующего в интересах разведки минобороны Украины. По заданию куратора он собрал и передал украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО и о расположении и защищенности воинских частей на территории Бикина Хабаровского края. Отмечается, что эти сведения могли быть использованы против безопасности России и нанести ущерб ее обороноспособности.Возбуждено уголовное дело по статье государственной измены в форме шпионажа. Мужчине грозит пожизненное заключение.Ранее жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военной технике и военнослужащих РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

