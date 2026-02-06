Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже - РИА Новости Крым, 06.02.2026
ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже
48-летний житель Хабаровского края задержан за госизмену. Он передавал данные об участниках СВО и российских воинских частях Украине. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T10:06
2026-02-06T10:06
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
украина
хабаровский край
вооруженные силы россии
новости
госизмена
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. 48-летний житель Хабаровского края задержан за госизмену. Он передавал данные об участниках СВО и российских воинских частях Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Следствие установило, что мужчина проживал в городе Бикин. Он связался в мессенджере с представителем запрещенного на территории РФ военизированного объединения, действующего в интересах разведки минобороны Украины. По заданию куратора он собрал и передал украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО и о расположении и защищенности воинских частей на территории Бикина Хабаровского края. Отмечается, что эти сведения могли быть использованы против безопасности России и нанести ущерб ее обороноспособности.Возбуждено уголовное дело по статье государственной измены в форме шпионажа. Мужчине грозит пожизненное заключение.Ранее жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военной технике и военнослужащих РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, украина, хабаровский край, вооруженные силы россии, новости, госизмена
ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в шпионаже

Жителя Хабаровского края задержали за передачу данных об участниках СВО Украине

10:06 06.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. 48-летний житель Хабаровского края задержан за госизмену. Он передавал данные об участниках СВО и российских воинских частях Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Хабаровского края по подозрению в государственной измене в форме шпионажа пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1977 года рождения", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что мужчина проживал в городе Бикин. Он связался в мессенджере с представителем запрещенного на территории РФ военизированного объединения, действующего в интересах разведки минобороны Украины. По заданию куратора он собрал и передал украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО и о расположении и защищенности воинских частей на территории Бикина Хабаровского края. Отмечается, что эти сведения могли быть использованы против безопасности России и нанести ущерб ее обороноспособности.
Возбуждено уголовное дело по статье государственной измены в форме шпионажа. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Ранее жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военной технике и военнослужащих РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ШпионажУкраинаХабаровский крайВооруженные силы РоссииНовостиГосизмена
 
