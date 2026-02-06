Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при столкновении двух иномарок на "встречке" в Севастополе. Об этом сообщили в городской полиции.
Авария произошла в пятницу на проспекте Октябрьской Революции.
"33-летняя водитель BMW неправильно выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные условия и совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвела столкновение с автомобилем Cherry. В результате аварии предварительно пострадали водитель "немца" и 55-летняя пассажирка "китайца", - уточняют правоохранители.
Состояние алкогольного опьянения у водителей не выявлено.
Сейчас на месте движение регулирует экипаж отдельного батальона ДПС.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в пятницу в Судаке на пешеходном переходе ВАЗ-21150 сбил двух детей.
