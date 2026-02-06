https://crimea.ria.ru/20260206/dva-cheloveka-postradali-v-lobovom-stolknovenii-inomarok-v-sevastopole-1153011945.html

Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе

Два человека получили ранения при столкновении двух иномарок на "встречке" в Севастополе. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T15:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153011169_8:0:826:460_1920x0_80_0_0_b43984866e7a31304310bb2b3cf43cf8.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при столкновении двух иномарок на "встречке" в Севастополе. Об этом сообщили в городской полиции.Авария произошла в пятницу на проспекте Октябрьской Революции.Состояние алкогольного опьянения у водителей не выявлено.Сейчас на месте движение регулирует экипаж отдельного батальона ДПС. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее в пятницу в Судаке на пешеходном переходе ВАЗ-21150 сбил двух детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машинЛегковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушкаВ Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки

