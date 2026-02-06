https://crimea.ria.ru/20260206/dron-vsu-szheg-avto-dotla--pogib-muzhchina-i-tyazhelo-ranena-zhenschina-1153020596.html
Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
Один человек погиб, еще один тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T22:03
2026-02-06T22:03
2026-02-06T22:14
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152696839_0:289:960:829_1920x0_80_0_0_895a026c13a4bb3d8f97d87f45633ce7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, атака пришлась по Шебекинскому округу вечером в пятницу.У пострадавшей минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Cейчас за ее жизнь борются врачи реанимации, добавил Гладков.Транспортное средство уничтожено огнем, сказал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ночью обстреляли Белгород – серьезно повреждены объекты энергетикиВрач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской областиДве учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152696839_0:199:960:919_1920x0_80_0_0_b43c0e8a407f2e8a7609afa402b34c77.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мужчина и тяжело ранена женщина
22:03 06.02.2026 (обновлено: 22:14 06.02.2026)