Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина
Один человек погиб, еще один тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, атака пришлась по Шебекинскому округу вечером в пятницу.У пострадавшей минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Cейчас за ее жизнь борются врачи реанимации, добавил Гладков.Транспортное средство уничтожено огнем, сказал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ночью обстреляли Белгород – серьезно повреждены объекты энергетикиВрач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской областиДве учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, атака пришлась по Шебекинскому округу вечером в пятницу.

"В селе Муром беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте. Женщина, находившаяся в момент атаки в автомобиле, доставлена в городскую больницу №2 Белгорода в крайне тяжелом состоянии", - написал губернатор в Telegram.

У пострадавшей минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Cейчас за ее жизнь борются врачи реанимации, добавил Гладков.
Транспортное средство уничтожено огнем, сказал губернатор.
Лента новостейМолния