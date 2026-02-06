https://crimea.ria.ru/20260206/dron-vsu-szheg-avto-dotla--pogib-muzhchina-i-tyazhelo-ranena-zhenschina-1153020596.html

Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина

Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Дрон ВСУ сжег авто дотла – погиб мужчина и тяжело ранена женщина

Один человек погиб, еще один тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один тяжело ранен при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, атака пришлась по Шебекинскому округу вечером в пятницу.У пострадавшей минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Cейчас за ее жизнь борются врачи реанимации, добавил Гладков.Транспортное средство уничтожено огнем, сказал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ночью обстреляли Белгород – серьезно повреждены объекты энергетикиВрач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской областиДве учительницы ранены при атаке дрона-камикадзе в Брянской области

