Дрон ВСУ сбит над Черным морем
2026-02-06T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 38 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Липецкой областями и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 – над территорией Брянской области, десять БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному – над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
