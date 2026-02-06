https://crimea.ria.ru/20260206/dron-vsu-sbit-nad-chernym-morem-1152992754.html

Дрон ВСУ сбит над Черным морем

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 38 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Липецкой областями и Черным морем, сообщили в... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T07:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 38 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Липецкой областями и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 – над территорией Брянской области, десять БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному – над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

