Дрон ВСУ сбит над Черным морем - РИА Новости Крым, 06.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260206/dron-vsu-sbit-nad-chernym-morem-1152992754.html
Дрон ВСУ сбит над Черным морем
2026-02-06T07:40
2026-02-06T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 38 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Липецкой областями и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 – над территорией Брянской области, десять БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному – над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пво, министерство обороны рф, черное море, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости сво
07:40 06.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 38 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Липецкой областями и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 – над территорией Брянской области, десять БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному – над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
ПВО Министерство обороны РФ Черное море Крым Безопасность Республики Крым и Севастополя Атаки ВСУ на Крым Новости СВО
 
