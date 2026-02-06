https://crimea.ria.ru/20260206/direktor-firmy-v-krymu-blagoustroil-plyazh-iz-graviya-i-prisvoil-172-mln-1152995799.html

Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн

СИМФЕРПООЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. При реконструкции набережной имени Валентины Терешковой и прилегающего к ней сквера имени Караева в Евпатории из бюджета было похищено более 172 млн рублей, сообщают в МВД Крыма.Как установили правоохранители, при благоустройстве пляжной зоны вместо предусмотренной проектом специальной гальки на берег завезли обычный щебень и гравий. Эти материалы подходят для строительных работ, но не могут использоваться для формирования пляжа. Согласно проектной документации, подрядчик должен был поставить около 140 тысяч тонн гальки.Компания, причастная к поставке материалов, выступала субподрядчиком в рамках контракта между городским органом местного самоуправления и подрядной организацией. Генеральным директором фирмы является 41-летний житель Красногвардейского района.Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Крыма при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого. Ранее, в 2025 году, он уже был осужден за махинации, связанные с укрытием доходов с целью неуплаты налогов, и до задержания отбывал наказание в виде исправительных работ.Ранее сообщалось, что в Судаке мужчина оформил самозанятость и растратил на собственные нужды средства господдержки, положенные на развитие бизнеса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двадцатилетнего крымчанина будут судить за обман пенсионеркиКрымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделюВ Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество

