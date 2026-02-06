Рейтинг@Mail.ru
Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн
Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн
При реконструкции набережной имени Валентины Терешковой и прилегающего к ней сквера имени Караева в Евпатории из бюджета было похищено более 172 млн рублей,... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T10:52
2026-02-06T10:52
евпатория
новости крыма
крым
мвд по республике крым
хищение
набережная терешковой
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1152995676_11:0:816:453_1920x0_80_0_0_40b7960190c39e51fee1129c4290ec67.jpg
СИМФЕРПООЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. При реконструкции набережной имени Валентины Терешковой и прилегающего к ней сквера имени Караева в Евпатории из бюджета было похищено более 172 млн рублей, сообщают в МВД Крыма.Как установили правоохранители, при благоустройстве пляжной зоны вместо предусмотренной проектом специальной гальки на берег завезли обычный щебень и гравий. Эти материалы подходят для строительных работ, но не могут использоваться для формирования пляжа. Согласно проектной документации, подрядчик должен был поставить около 140 тысяч тонн гальки.Компания, причастная к поставке материалов, выступала субподрядчиком в рамках контракта между городским органом местного самоуправления и подрядной организацией. Генеральным директором фирмы является 41-летний житель Красногвардейского района.Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Крыма при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого. Ранее, в 2025 году, он уже был осужден за махинации, связанные с укрытием доходов с целью неуплаты налогов, и до задержания отбывал наказание в виде исправительных работ.Ранее сообщалось, что в Судаке мужчина оформил самозанятость и растратил на собственные нужды средства господдержки, положенные на развитие бизнеса.
евпатория
крым
евпатория, новости крыма, крым, мвд по республике крым, хищение, набережная терешковой
Директор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млн

В Евпатории директор фирмы завез на пляж щебень вместо гальки и "сэкономил" 172 млн

10:52 06.02.2026
 
Пляж в Евпатории
Пляж в Евпатории
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРПООЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. При реконструкции набережной имени Валентины Терешковой и прилегающего к ней сквера имени Караева в Евпатории из бюджета было похищено более 172 млн рублей, сообщают в МВД Крыма.
Как установили правоохранители, при благоустройстве пляжной зоны вместо предусмотренной проектом специальной гальки на берег завезли обычный щебень и гравий. Эти материалы подходят для строительных работ, но не могут использоваться для формирования пляжа. Согласно проектной документации, подрядчик должен был поставить около 140 тысяч тонн гальки.
"Фактическая стоимость приобретенного материала составила около 79 млн рублей, при этом он был реализован под видом гальки по цене более 251 млн рублей. Таким образом, похищенная из бюджета сумма составила свыше 172 млн рублей", – рассказали в полиции.
Компания, причастная к поставке материалов, выступала субподрядчиком в рамках контракта между городским органом местного самоуправления и подрядной организацией. Генеральным директором фирмы является 41-летний житель Красногвардейского района.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Крыма при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого. Ранее, в 2025 году, он уже был осужден за махинации, связанные с укрытием доходов с целью неуплаты налогов, и до задержания отбывал наказание в виде исправительных работ.
"Следователем по особо важным делам следственной части МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – заключили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Судаке мужчина оформил самозанятость и растратил на собственные нужды средства господдержки, положенные на развитие бизнеса.
ЕвпаторияНовости КрымаКрымМВД по Республике КрымХищениеНабережная Терешковой
 
Лента новостейМолния