Атака на Зонгулдак: летчики-черноморцы и новая стратегия морской войны
Атака на Зонгулдак: летчики-черноморцы и новая стратегия морской войны - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Атака на Зонгулдак: летчики-черноморцы и новая стратегия морской войны
6 февраля 1916 года с бортов российских авианосных кораблей "Александр I" и "Николай I" отправилась в полет группа самолетов-бомбардировщиков М-5. Целью 14... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T07:13
2026-02-06T07:13
2026-02-06T07:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. 6 февраля 1916 года с бортов российских авианосных кораблей "Александр I" и "Николай I" отправилась в полет группа самолетов-бомбардировщиков М-5. Целью 14 гидропланов стал турецкий порт Зонгулдак, где добывался ценнейший энергетический ресурс Первой мировой – уголь.Летчики-черноморцы выполняли поставленную боевую задачу: затруднить, а лучше совсем прервать доставку угля турецким заводам и броненосцам.Попытки турецких ПВО противостоять атаке оказались безуспешны. В общей сложности воздушный налет продолжался чуть более часа. Гидросамолеты сбросили 38 авиабомб и потопили транспорт "Ирмингард" грузоподъемностью 7,2 тысячи тонн, а также большое количество парусных шхун.Так была рождена новая стратегия морской войны. Первый в мире бомбовый налет на вражеский порт – в инфографике РИА Новости Крым.
Первый в мире бомбовый налет на вражеский порт Зонгулдак в инфографике РИА Новости Крым