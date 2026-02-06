Армия России взяла под контроль восемь сел за неделю
Киевский режим потерял 9080 боевиков по всей линии фронта за неделю спецоперации
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Армия России за неделю спецоперации продвинулась на отдельных участках фронта и освободила восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 9080 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в еженедельной сводке в Минобороны РФ.
В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Зеленое Харьковской области, а 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1415 военнослужащих.
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1180 военнослужащих.
В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Всего за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое и Торецкое ДНР. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенные пункты, Петровка, Придорожное и Староукраинка Запорожской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2545 военнослужащих.
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 330 военнослужащих.
Средствами ПВО сбиты 23 управляемые авиабомбы, 63 реактивных снаряда HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности Нептун и 1080 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Также с 31 января по 6 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Читайте также на РИА Новости Крым: