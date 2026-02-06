https://crimea.ria.ru/20260206/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-vosem-sel-za-nedelyu-1152999842.html

Армия России взяла под контроль восемь сел за неделю

Армия России взяла под контроль восемь сел за неделю - РИА Новости Крым, 06.02.2026

Армия России взяла под контроль восемь сел за неделю

Армия России за неделю спецоперации продвинулась на отдельных участках фронта и освободила восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 9080 боевиков по... РИА Новости Крым, 06.02.2026

2026-02-06T13:02

2026-02-06T13:02

2026-02-06T13:02

новости

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

министерство обороны рф

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150749785_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_e5b86593fca298c29e0040591612518d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Армия России за неделю спецоперации продвинулась на отдельных участках фронта и освободила восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 9080 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в еженедельной сводке в Минобороны РФ.В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освобожден населенный пункт Зеленое Харьковской области, а 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1415 военнослужащих.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1180 военнослужащих.В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики. Всего за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1050 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Сухецкое и Торецкое ДНР. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенные пункты, Петровка, Придорожное и Староукраинка Запорожской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2545 военнослужащих.В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 330 военнослужащих.Средствами ПВО сбиты 23 управляемые авиабомбы, 63 реактивных снаряда HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности Нептун и 1080 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Также с 31 января по 6 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии РоссииВ Крыму растет число желающих подписать контракт с Минобороны РФРостех впервые поставил в войска новые "Зубры"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, армия и флот