Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины
Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины
Российские Вооруженные силы в ответ на атаки Киева по гражданским объектам за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T12:29
2026-02-06T12:29
2026-02-06T12:31
россия
новости сво
министерство обороны рф
украина
удары по украине
энергосистема украины
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ответ на атаки Киева по гражданским объектам за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также нанесены удары по складам боеприпасов, местам производства и хранения ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
россия
украина
россия, новости сво, министерство обороны рф, украина, удары по украине, энергосистема украины, вооруженные силы россии
Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины
Армия России за неделю нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины
12:29 06.02.2026 (обновлено: 12:31 06.02.2026)