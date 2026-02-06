Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины
Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины
Российские Вооруженные силы в ответ на атаки Киева по гражданским объектам за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК... РИА Новости Крым, 06.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ответ на атаки Киева по гражданским объектам за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также нанесены удары по складам боеприпасов, местам производства и хранения ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Армия России нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины

Армия России за неделю нанесла шесть масштабных ударов по военным объектам Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ответ на атаки Киева по гражданским объектам за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 31 января по 6 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Также нанесены удары по складам боеприпасов, местам производства и хранения ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
Новости СВО: армия России бьет по местам хранения украинских дронов
Ночные взрывы в Одессе: поврежден объект инфраструктуры
 
