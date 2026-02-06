https://crimea.ria.ru/20260206/analitiki-sbera-izuchili-spros-na-razlichnye-vidy-nedvizhimosti-v-krymu-1153008841.html

Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму

Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму

2026-02-06T15:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма в прошлом году приобрели частную и коммерческую недвижимость на общую сумму более 22,1 миллиарда рублей - это на 30% больше, чем в 2024 году, сообщает Сбер на основе данных об ипотечных кредитах.Чаще всего в 2025 году жители полуострова приобретали квартиры в новостройках, на этот вид кредитования пришлось 13,3 миллиарда рублей - 60% от общего объема выдач. На втором месте приобретение загородной недвижимости, в том числе с использованием программ господдержки. На эти цели в прошедшем году было направлено 6 миллиардов рублей (27% выдач), из которых 2,6 миллиарда рублей предоставлено на ИЖС. На третьем месте – вторичная недвижимость: на нее пришлось около 8% объема ипотечных кредитов, общая сумма составила около 1,8 миллиарда рублей.Кроме того, 9 миллионов рублей было выделено на покупку строящихся или готовых гаражей/машиномест, еще полтора миллиона рублей направлено на приобретение строящих коммерческих помещений.Аналитики Сбера отмечают изменение в предпочтениях крымчан - в 2024 году чаще всего жилищный кредит брали на загородную недвижимость (53% выдач), на втором месте была покупка жилья в новостройках (34%).По словам управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова, рост интереса к приобретению недвижимости говорит о стабилизации рынка и росте благосостояния жителей региона."Только за последние два года мы выдали на 30% больше средств на приобретение различных видов недвижимости. Мы видим, что за последние годы изменилась структура предпочтений – теперь жители полуострова стали чаще выбирать строящееся жилье, предпочитая жить в современных жилых комплексах с удобной планировкой и инфраструктурой. В том числе, рынок недвижимости растет и за счет реализуемых в стране программ государственной поддержки, которые дают больше возможностей для приобретения жилья", - приводится в сообщении комментарий Подсвирова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

