Рейтинг@Mail.ru
Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260206/analitiki-sbera-izuchili-spros-na-razlichnye-vidy-nedvizhimosti-v-krymu-1153008841.html
Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 06.02.2026
Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
Жители Крыма в прошлом году приобрели частную и коммерческую недвижимость на общую сумму более 22,1 миллиарда рублей - это на 30% больше, чем в 2024 году,... РИА Новости Крым, 06.02.2026
2026-02-06T15:31
2026-02-06T15:31
сбер
сбербанк в крыму
недвижимость
недвижимость в крыму
андрей подсвиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153008519_0:52:1026:629_1920x0_80_0_0_7601c7fff426deaffd245bdcac457749.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма в прошлом году приобрели частную и коммерческую недвижимость на общую сумму более 22,1 миллиарда рублей - это на 30% больше, чем в 2024 году, сообщает Сбер на основе данных об ипотечных кредитах.Чаще всего в 2025 году жители полуострова приобретали квартиры в новостройках, на этот вид кредитования пришлось 13,3 миллиарда рублей - 60% от общего объема выдач. На втором месте приобретение загородной недвижимости, в том числе с использованием программ господдержки. На эти цели в прошедшем году было направлено 6 миллиардов рублей (27% выдач), из которых 2,6 миллиарда рублей предоставлено на ИЖС. На третьем месте – вторичная недвижимость: на нее пришлось около 8% объема ипотечных кредитов, общая сумма составила около 1,8 миллиарда рублей.Кроме того, 9 миллионов рублей было выделено на покупку строящихся или готовых гаражей/машиномест, еще полтора миллиона рублей направлено на приобретение строящих коммерческих помещений.Аналитики Сбера отмечают изменение в предпочтениях крымчан - в 2024 году чаще всего жилищный кредит брали на загородную недвижимость (53% выдач), на втором месте была покупка жилья в новостройках (34%).По словам управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова, рост интереса к приобретению недвижимости говорит о стабилизации рынка и росте благосостояния жителей региона."Только за последние два года мы выдали на 30% больше средств на приобретение различных видов недвижимости. Мы видим, что за последние годы изменилась структура предпочтений – теперь жители полуострова стали чаще выбирать строящееся жилье, предпочитая жить в современных жилых комплексах с удобной планировкой и инфраструктурой. В том числе, рынок недвижимости растет и за счет реализуемых в стране программ государственной поддержки, которые дают больше возможностей для приобретения жилья", - приводится в сообщении комментарий Подсвирова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153008519_60:0:967:680_1920x0_80_0_0_4b2034fb876e59d6a8085ef0822c4504.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, сбербанк в крыму, недвижимость, недвижимость в крыму, андрей подсвиров

Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму

15:31 06.02.2026
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк". Недвижимость
Недвижимость
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк".
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма в прошлом году приобрели частную и коммерческую недвижимость на общую сумму более 22,1 миллиарда рублей - это на 30% больше, чем в 2024 году, сообщает Сбер на основе данных об ипотечных кредитах.
Чаще всего в 2025 году жители полуострова приобретали квартиры в новостройках, на этот вид кредитования пришлось 13,3 миллиарда рублей - 60% от общего объема выдач. На втором месте приобретение загородной недвижимости, в том числе с использованием программ господдержки. На эти цели в прошедшем году было направлено 6 миллиардов рублей (27% выдач), из которых 2,6 миллиарда рублей предоставлено на ИЖС. На третьем месте – вторичная недвижимость: на нее пришлось около 8% объема ипотечных кредитов, общая сумма составила около 1,8 миллиарда рублей.
Кроме того, 9 миллионов рублей было выделено на покупку строящихся или готовых гаражей/машиномест, еще полтора миллиона рублей направлено на приобретение строящих коммерческих помещений.
Аналитики Сбера отмечают изменение в предпочтениях крымчан - в 2024 году чаще всего жилищный кредит брали на загородную недвижимость (53% выдач), на втором месте была покупка жилья в новостройках (34%).
По словам управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова, рост интереса к приобретению недвижимости говорит о стабилизации рынка и росте благосостояния жителей региона.
"Только за последние два года мы выдали на 30% больше средств на приобретение различных видов недвижимости. Мы видим, что за последние годы изменилась структура предпочтений – теперь жители полуострова стали чаще выбирать строящееся жилье, предпочитая жить в современных жилых комплексах с удобной планировкой и инфраструктурой. В том числе, рынок недвижимости растет и за счет реализуемых в стране программ государственной поддержки, которые дают больше возможностей для приобретения жилья", - приводится в сообщении комментарий Подсвирова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СберСбербанк в КрымуНедвижимостьНедвижимость в КрымуАндрей Подсвиров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Два человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Севастополе
15:35Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиям
15:31Аналитики Сбера изучили спрос на различные виды недвижимости в Крыму
15:29Шесть крымских поездов "Таврия" задерживаются на 1-5 часов
15:12Сильное землетрясение произошло в Турции – что известно
15:06На Украине передумали снижать брачный возраст для девушек до 14 лет
15:00В Крыму педофилу дали 8 лет "строгача" за насилие над девочкой
14:56Западу стыдно за страницы истории до крымского референдума – Лавров
14:50В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
14:42"Лидер отрасли": гидрогеологическая станция в Крыму взяла важную премию
14:24Покушение на генерала Алексеева нацелено на срыв переговоров – Лавров
14:20Крым в плюсе: доходы региона в 2025 году выросли на 21%
14:12В Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходе
14:07Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
13:55В Пакистане прогремел взрыв в мечети – 15 человек погибли и 80 ранены
13:43На Керченском полуострове уничтожат взрывчатку на спецполигоне
13:28В Крыму появится школа для одаренных детей
13:12Кремль прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби
13:02Новости СВО: армия России взяла под контроль восемь сел за неделю
12:48Покушение на генерала Алексеева - в Кремле сделали заявление
Лента новостейМолния