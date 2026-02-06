31 млн бутылок за год – в Севастополе растет объем производства вина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские виноделы за минувший год выпустили более 31 миллиона бутылок вина и игристого и уплатили 1,5 миллиарда рублей акцизов. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"По итогам года регион произвел более 31 миллиона бутылок вина и игристых вин, что на 3% больше, чем в 2024 году. При этом реализовано порядка 24 миллионов бутылок — рост на 4% по сравнению с предыдущим годом", – сказано в сообщении.
По данным властей, в регионе работают 23 лицензированных винодельческих предприятия. При этом продолжает расти количество малых и семейных хозяйств. Растет и финансовая составляющая: севастопольские виноделы в прошлом году уплатили 1,5 миллиарда рублей акцизов — это на 42% больше, чем в 2024 году.
Как напомнил губернатор города Михаил Развожаев, показатели стали возможны благодаря господдержке: в течение года на развитие виноградарства и виноделия в городе направлено почти 740 миллионов рублей. За эти деньги предприятия заложили 264 гектара новых виноградников, приобрели 160 единиц современной техники и провели агротехнические работы на площади почти 4 тысячи гектаров. Кроме того, по его данным, в прошлом году сразу 150 севастопольских вин вошли в престижный "Винный гид России".
"В этом году мы планируем направить на поддержку севастопольских виноделов более полумиллиарда рублей. Это позволит создать новые рабочие места, увеличить приток налогов в городской бюджет и еще больше укрепить позиции наших вин на российском рынке", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Крымские виноделы также стали одними из лидеров исследования "Винный гид России". По итогам оценки игристых вин 2025 года республика подтвердила свою позицию одного из ключевых регионов страны в области виноделия, сообщал ранее руководитель Роскачества Максим Протасов.
