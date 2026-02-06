https://crimea.ria.ru/20260206/31-mln-butylok-za-god--v-sevastopole-rastet-obem-proizvodstva-vina-1152997680.html

31 млн бутылок за год – в Севастополе растет объем производства вина

31 млн бутылок за год – в Севастополе растет объем производства вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские виноделы за минувший год выпустили более 31 миллиона бутылок вина и игристого и уплатили 1,5 миллиарда рублей акцизов. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По данным властей, в регионе работают 23 лицензированных винодельческих предприятия. При этом продолжает расти количество малых и семейных хозяйств. Растет и финансовая составляющая: севастопольские виноделы в прошлом году уплатили 1,5 миллиарда рублей акцизов — это на 42% больше, чем в 2024 году.Как напомнил губернатор города Михаил Развожаев, показатели стали возможны благодаря господдержке: в течение года на развитие виноградарства и виноделия в городе направлено почти 740 миллионов рублей. За эти деньги предприятия заложили 264 гектара новых виноградников, приобрели 160 единиц современной техники и провели агротехнические работы на площади почти 4 тысячи гектаров. Кроме того, по его данным, в прошлом году сразу 150 севастопольских вин вошли в престижный "Винный гид России".Крымские виноделы также стали одними из лидеров исследования "Винный гид России". По итогам оценки игристых вин 2025 года республика подтвердила свою позицию одного из ключевых регионов страны в области виноделия, сообщал ранее руководитель Роскачества Максим Протасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 годуСевастопольский стиль: как в регионе создают уникальные винаКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль

