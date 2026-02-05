Рейтинг@Mail.ru
Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T06:09
2026-02-05T06:09
ялта
отдых
отдых в крыму
детский отдых
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным сервиса, курортная столица Крыма оказалась на седьмом месте рейтинга. Ночевка в ялтинском отеле среднем обойдется в 4079 рублей.На первом месте Москва, собравшая 14% всех бронирований с детьми со средним чеком в 4236 рублей, на втором – Санкт-Петербург – 2934, на третьем – Сочи – 3133.Также в рейтинг вошли Казань, где в среднем стоимость суточного размещения обойдется 3143 рубля, Краснодар – 3041, Красная Поляна – 8888, Архыз – 10288, Калининград – 3160, а также Домбай, где за номер придется в среднем отдать 7706 рублей.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года. Еще автопутешественники выбирают Севастополь, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.ру.
Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит

Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха с детьми в феврале 2026 года

06:09 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в феврале 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
По данным сервиса, курортная столица Крыма оказалась на седьмом месте рейтинга. Ночевка в ялтинском отеле среднем обойдется в 4079 рублей.
На первом месте Москва, собравшая 14% всех бронирований с детьми со средним чеком в 4236 рублей, на втором – Санкт-Петербург – 2934, на третьем – Сочи – 3133.
Также в рейтинг вошли Казань, где в среднем стоимость суточного размещения обойдется 3143 рубля, Краснодар – 3041, Красная Поляна – 8888, Архыз – 10288, Калининград – 3160, а также Домбай, где за номер придется в среднем отдать 7706 рублей.
Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для автопутешествий в январе 2026 года. Еще автопутешественники выбирают Севастополь, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.ру.
