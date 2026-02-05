https://crimea.ria.ru/20260205/zhalkaya-diplomatiya-lavrov-ob-obeschaniyakh-makrona-pozvonit-putinu-1152985139.html
"Жалкая дипломатия": Лавров об обещаниях Макрона позвонить Путину
"Жалкая дипломатия": Лавров об обещаниях Макрона позвонить Путину - РИА Новости Крым, 05.02.2026
"Жалкая дипломатия": Лавров об обещаниях Макрона позвонить Путину
Если президент Франции Эммануэль Макрон хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, он может просто позвонить, а постоянные обещания позвонить... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T18:11
2026-02-05T18:11
2026-02-05T18:11
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
эммануэль макрон
политика
россия
франция
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144706472_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1de1942e256049b7308de574360bf432.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Если президент Франции Эммануэль Макрон хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, он может просто позвонить, а постоянные обещания позвонить выглядят несерьезно и жалко. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.Лавров отметил, что президент РФ всегда возьмет трубку и выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то они не останутся без серьезной, конкретной и практической реакции.Министр добавил, что Россия напрямую контактирует с некоторыми европейскими лидерами, которые "звонят и просят не объявлять об этих разговорах", некоторые появляются в Москве и "подпольно" контактируют".Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают российской стороне в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично, добавил Лавров.По словам главы МИД РФ, в украинском конфликте Европа попала в собственную ловушку, заняв бескомпромиссную позицию в стремлении нанести России "стратегическое поражение" и "не допустить поражения Украины"."Все то, что они сейчас делают, – не допустить и сорвать переговоры, которые наметились между нами и американцами, и теперь к ним подключаются украинские представители", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260205/lavrov-yazykovye-i-religioznye-svobody-na-ukraine--ne-predmet-torga-1152984730.html
россия
франция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144706472_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_4b371ca71c8a656ff9090c51d5d2368f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), эммануэль макрон, политика, россия, франция, новости
"Жалкая дипломатия": Лавров об обещаниях Макрона позвонить Путину
Лавров назвал "жалкой дипломатией" обещания Макрона позвонить Путину
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.
Если президент Франции Эммануэль Макрон хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, он может просто позвонить, а постоянные обещания позвонить выглядят несерьезно и жалко. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT
.
"Пару недель назад президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что как-нибудь позвонит президенту России Владимиру Путину. Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони", - сказал глава российского дипведомства.
Лавров отметил, что президент РФ всегда возьмет трубку и выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то они не останутся без серьезной, конкретной и практической реакции.
Министр добавил, что Россия напрямую контактирует с некоторыми европейскими лидерами, которые "звонят и просят не объявлять об этих разговорах", некоторые появляются в Москве и "подпольно" контактируют".
Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают российской стороне в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично, добавил Лавров.
По словам главы МИД РФ, в украинском конфликте Европа попала в собственную ловушку, заняв бескомпромиссную позицию в стремлении нанести России "стратегическое поражение" и "не допустить поражения Украины".
"Все то, что они сейчас делают, – не допустить и сорвать переговоры, которые наметились между нами и американцами, и теперь к ним подключаются украинские представители", - добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.