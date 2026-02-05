Рейтинг@Mail.ru
"Жалкая дипломатия": Лавров об обещаниях Макрона позвонить Путину - РИА Новости Крым, 05.02.2026
"Жалкая дипломатия": Лавров об обещаниях Макрона позвонить Путину
Если президент Франции Эммануэль Макрон хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, он может просто позвонить, а постоянные обещания позвонить... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Если президент Франции Эммануэль Макрон хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, он может просто позвонить, а постоянные обещания позвонить выглядят несерьезно и жалко. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.Лавров отметил, что президент РФ всегда возьмет трубку и выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то они не останутся без серьезной, конкретной и практической реакции.Министр добавил, что Россия напрямую контактирует с некоторыми европейскими лидерами, которые "звонят и просят не объявлять об этих разговорах", некоторые появляются в Москве и "подпольно" контактируют".Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают российской стороне в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично, добавил Лавров.По словам главы МИД РФ, в украинском конфликте Европа попала в собственную ловушку, заняв бескомпромиссную позицию в стремлении нанести России "стратегическое поражение" и "не допустить поражения Украины"."Все то, что они сейчас делают, – не допустить и сорвать переговоры, которые наметились между нами и американцами, и теперь к ним подключаются украинские представители", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Если президент Франции Эммануэль Макрон хочет поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, он может просто позвонить, а постоянные обещания позвонить выглядят несерьезно и жалко. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Пару недель назад президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что как-нибудь позвонит президенту России Владимиру Путину. Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони", - сказал глава российского дипведомства.

Лавров отметил, что президент РФ всегда возьмет трубку и выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то они не останутся без серьезной, конкретной и практической реакции.
Министр добавил, что Россия напрямую контактирует с некоторыми европейскими лидерами, которые "звонят и просят не объявлять об этих разговорах", некоторые появляются в Москве и "подпольно" контактируют".
Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают российской стороне в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично, добавил Лавров.
По словам главы МИД РФ, в украинском конфликте Европа попала в собственную ловушку, заняв бескомпромиссную позицию в стремлении нанести России "стратегическое поражение" и "не допустить поражения Украины".
"Все то, что они сейчас делают, – не допустить и сорвать переговоры, которые наметились между нами и американцами, и теперь к ним подключаются украинские представители", - добавил он.
