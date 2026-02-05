Загорелось здание "Известий" в Москве

https://crimea.ria.ru/20260205/zagorelos-zdanie-izvestiy-v-moskve-1152978254.html
2026-02-05T15:07
2026-02-05T15:07
2026-02-05T15:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожарные работают в здании в центре Москвы, где располагается редакция "Известий". Сейчас идет эвакуация сотрудников.В экстренных службах сообщили, что очаг возгорания находится на пятом этаже здания. Согласно открытым данным, по этому адресу располагается редакция газеты "Известия".
15:07 05.02.2026 (обновлено: 15:28 05.02.2026)