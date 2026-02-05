Рейтинг@Mail.ru
Загорелось здание "Известий" в Москве - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Загорелось здание "Известий" в Москве
Загорелось здание "Известий" в Москве
Пожарные работают в здании в центре Москвы, где располагается редакция "Известий". Сейчас идет эвакуация сотрудников. РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожарные работают в здании в центре Москвы, где располагается редакция "Известий". Сейчас идет эвакуация сотрудников.В экстренных службах сообщили, что очаг возгорания находится на пятом этаже здания. Согласно открытым данным, по этому адресу располагается редакция газеты "Известия".
Загорелось здание "Известий" в Москве

15:07 05.02.2026 (обновлено: 15:28 05.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожарные работают в здании в центре Москвы, где располагается редакция "Известий". Сейчас идет эвакуация сотрудников.
"В главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 3. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется", - цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка МЧС России.
В экстренных службах сообщили, что очаг возгорания находится на пятом этаже здания. Согласно открытым данным, по этому адресу располагается редакция газеты "Известия".
