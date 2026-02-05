Задержки поездов в Крым и на материк: ситуация к этому часу

Рейтинг@Mail.ru
2026-02-05T16:35
2026-02-05T16:35
16:35 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть крымских поездов "Таврия" по состоянию на 16:00 все еще задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области. Время отставания от графика составляет от трех до девяти часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По состоянию на 14.00 в Крым опаздывают:
№068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов
№195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 3 часа
№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 9 часов
№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 8,5 часов
№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 3 часа.
Из Крыма:
№092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 9 часов
Остальные поезда, следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.
Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.
Сейчас с пожаром на ж/д станции Кочетовка борются четыре пожарных поезда, в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников.
