Задержки поездов в Крым и на материк: ситуация к этому часу

Задержки поездов в Крым и на материк: ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Задержки поездов в Крым и на материк: ситуация к этому часу

Шесть крымских поездов "Таврия" по состоянию на 16:00 все еще задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области. Время отставания от графика составляет от трех РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T16:35

2026-02-05T16:35

2026-02-05T16:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть крымских поездов "Таврия" по состоянию на 16:00 все еще задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области. Время отставания от графика составляет от трех до девяти часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 14.00 в Крым опаздывают:№068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 5 часов№195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 3 часа№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 9 часов№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 8,5 часов№028 Москва – Симферополь, отправлением 5 февраля, задерживается на 3 часа.Из Крыма:№092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 9 часовОстальные поезда, следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.Сейчас с пожаром на ж/д станции Кочетовка борются четыре пожарных поезда, в ликвидации последствий происшествия принимают участие около 250 железнодорожников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

