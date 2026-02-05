https://crimea.ria.ru/20260205/zaderzhka-poezdov-v-krym--aktualnye-dannye-1152986601.html
Задержка поездов в Крым – актуальные данные
Шесть поездов в Крым и обратно все еще задерживаются на время от 2,5 до 9 часов после ЧП в Тамбовской области. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд
2026-02-05T18:45
2026-02-05T18:45
2026-02-05T18:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть поездов в Крым и обратно все еще задерживаются на время от 2,5 до 9 часов после ЧП в Тамбовской области. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".По данным перевозчика, по направлению в Крым на 9 часов задерживается состав №007 Санкт-Петербург – Севастополь, на 8,5 часа – №092 Москва – Севастополь, на 4,5 часа опаздывают поезда №068 Москва – Симферополь и №028 Москва – Симферополь. Поезд №195 Москва – Симферополь следует с отставанием в 2,5 часа.Также с задержкой на 2,5 часа по направлению из Крыма идет поезд №028 Симферополь – Москва.Время задержки в пути может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Остальные поезда, следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, уточнили в компании.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:45 05.02.2026 (обновлено: 18:47 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть поездов в Крым и обратно все еще задерживаются на время от 2,5 до 9 часов после ЧП в Тамбовской области. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются поезда "Таврия", - констатировали в компании по состоянию на 18 часов.
По данным перевозчика, по направлению в Крым на 9 часов задерживается состав №007 Санкт-Петербург – Севастополь, на 8,5 часа – №092 Москва – Севастополь, на 4,5 часа опаздывают поезда №068 Москва – Симферополь и №028 Москва – Симферополь. Поезд №195 Москва – Симферополь следует с отставанием в 2,5 часа.
Также с задержкой на 2,5 часа по направлению из Крыма идет поезд №028 Симферополь – Москва.
Время задержки в пути может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Остальные поезда, следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, уточнили в компании.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны
грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован
в четверг в 16.30.
