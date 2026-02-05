Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов
Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов
Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, по-прежнему опаздывают после ЧП в Тамбовской области. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, по-прежнему опаздывают после ЧП в Тамбовской области. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", максимальное время задержки составляет девять часов.По пути из Крыма с опозданием на 4 часа следует состав №028 Симферополь – Москва.Время задержки может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, добавил в пресс-службе.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
тамбовская область
Новости
Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов

20:32 05.02.2026 (обновлено: 20:34 05.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, по-прежнему опаздывают после ЧП в Тамбовской области. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", максимальное время задержки составляет девять часов.
По данным перевозчика, по направлению в Крым на 9 часов опаздывает поезд №007 Санкт-Петербург – Севастополь, на 8 часов – №092 Москва – Севастополь, на 6,5 – №028 Москва – Симферополь, на 4 часа задерживается состав №068 Москва – Симферополь. С полуторачасовым опозданием следует поезд №195 Москва – Симферополь.
По пути из Крыма с опозданием на 4 часа следует состав №028 Симферополь – Москва.
Время задержки может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, добавил в пресс-службе.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30.
