Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов
Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов
Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, по-прежнему опаздывают после ЧП в Тамбовской области. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T20:32
2026-02-05T20:32
2026-02-05T20:34
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152990086_0:171:1920:1251_1920x0_80_0_0_7cfb8cead35b1ea83bf6d545bffbe26a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия", следующих в Крым и в обратном направлении, по-прежнему опаздывают после ЧП в Тамбовской области. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", максимальное время задержки составляет девять часов.По пути из Крыма с опозданием на 4 часа следует состав №028 Симферополь – Москва.Время задержки может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой, добавил в пресс-службе.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
тамбовская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152990086_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_d7ae46373a4fff4134f93c34ed116cd5.jpg
крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма, тамбовская область
Задержка поездов "Таврия" в Крым – время и номера составов
Шесть крымских поездов опаздывают в пути после ЧП в Тамбовской области – перевозчик
20:32 05.02.2026 (обновлено: 20:34 05.02.2026)