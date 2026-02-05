https://crimea.ria.ru/20260205/zaderzhka-krymskikh-poezdov-iz-za-chp-pod-tambovom-aktualnye-dannye-1152971800.html

Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные

Семь поездов "Таврия" крымского сообщения все еще задерживаются в пути из-за происшествия в Тамбовской области. Время отставания от графика – до девяти часов...

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Семь поездов "Таврия" крымского сообщения все еще задерживаются в пути из-за происшествия в Тамбовской области. Время отставания от графика – до девяти часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 12:00 мск, в Крым:№068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов;№195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6,5 часов;№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов;№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов.Из Крыма:№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов;№196 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 4 часа;№092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 9 часов;В 10 часов сообщалось, что из-за ЧП в Тамбовской области задерживаются в пути восемь поездов в Крым и из Крыма.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

