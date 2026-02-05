Рейтинг@Mail.ru
Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
Семь поездов "Таврия" крымского сообщения все еще задерживаются в пути из-за происшествия в Тамбовской области. Время отставания от графика – до девяти часов...
2026-02-05T12:10
2026-02-05T12:31
новости
поезд "таврия"
поезд
железная дорога
новости крыма
крым
севастополь
новости севастополя
москва
санкт-петербург
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Семь поездов "Таврия" крымского сообщения все еще задерживаются в пути из-за происшествия в Тамбовской области. Время отставания от графика – до девяти часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 12:00 мск, в Крым:№068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов;№195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6,5 часов;№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов;№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов.Из Крыма:№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов;№196 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 4 часа;№092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 9 часов;В 10 часов сообщалось, что из-за ЧП в Тамбовской области задерживаются в пути восемь поездов в Крым и из Крыма.В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.
крым
севастополь
москва
санкт-петербург
новости, поезд "таврия", поезд, железная дорога, новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, москва, санкт-петербург, гранд сервис экспресс
Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные

Семь поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП в Тамбовской области

12:10 05.02.2026 (обновлено: 12:31 05.02.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Семь поездов "Таврия" крымского сообщения все еще задерживаются в пути из-за происшествия в Тамбовской области. Время отставания от графика – до девяти часов. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживается семь поездов "Таврия", – сказано в сообщении.
По состоянию на 12:00 мск, в Крым:
№068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов;
№195 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 6,5 часов;
№007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7,5 часов;
№092 Москва – Севастополь, отправлением 4 февраля, задерживается на 7 часов.
Из Крыма:
№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 3 февраля, задерживается на 5 часов;
№196 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 4 часа;
№092 Севастополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 9 часов;
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой", – уточнили в компании.
В 10 часов сообщалось, что из-за ЧП в Тамбовской области задерживаются в пути восемь поездов в Крым и из Крыма.
В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Сообщалось о возгорании пяти вагонов. Позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом.
