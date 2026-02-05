Рейтинг@Mail.ru
Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/vtoroy-den-peregovorov-kak-idut-vstrechi-v-abu-dabi-1152967261.html
Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T11:32
2026-02-05T12:06
новости
россия
сша
переговоры
политика
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650223_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_b6664fd0da212f8f3539f931eddabfa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.Дмитриев отметил, что индикатором прогресса являются как раз "разжигатели войны из Европы", которые постоянно пытаются помешать процессу переговоров.В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжится в четверг, 5 февраля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.Политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что исторически значимых сдвигов для решения украинского кризиса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров не произойдет, однако встреча внесет свой значимый вклад в переговорный процесс.В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группыВойска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – РюттеУкраина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
россия
сша
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650223_70:0:981:683_1920x0_80_0_0_ccb2201681d59cfa1ce5c2be545584b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, сша, переговоры, политика, европа, украина
Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби

На встрече в Абу-Даби достигнут прогресс в переговорах – Дмитриев

11:32 05.02.2026 (обновлено: 12:06 05.02.2026)
 
© AP Photo Hassan AmmarАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo Hassan Ammar
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
Дмитриев отметил, что индикатором прогресса являются как раз "разжигатели войны из Европы", которые постоянно пытаются помешать процессу переговоров.

"Чем больше попыток мы видим, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед", – ответил глава РФПИ журналистам на вопрос о прогрессе по мирному соглашению.

В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжится в четверг, 5 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.
Политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что исторически значимых сдвигов для решения украинского кризиса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров не произойдет, однако встреча внесет свой значимый вклад в переговорный процесс.
В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте
Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
 
НовостиРоссияСШАПереговорыПолитикаЕвропаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
13:03Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага
12:57Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
12:52В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
12:47На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
12:34Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
12:22Под Сургутом произошел взрыв на заправке
12:10Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
11:57Фрагмент метеорита стоимостью 323 млн рублей пытались вывезти из России
11:44Крымчанин получил "уголовку" за призывы убивать русских
11:40Давно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда
11:32Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
11:15ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб
11:05Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
10:50Как надолго в Крым пришло тепло
10:42"Айсберг" в Черном море у берегов Крыма – есть ли опасность
10:25Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
10:22Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
10:06Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
09:57Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
Лента новостейМолния