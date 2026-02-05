https://crimea.ria.ru/20260205/vtoroy-den-peregovorov-kak-idut-vstrechi-v-abu-dabi-1152967261.html
Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T11:32
2026-02-05T11:32
2026-02-05T12:06
новости
россия
сша
переговоры
политика
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650223_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_b6664fd0da212f8f3539f931eddabfa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.Дмитриев отметил, что индикатором прогресса являются как раз "разжигатели войны из Европы", которые постоянно пытаются помешать процессу переговоров.В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжится в четверг, 5 февраля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.Политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что исторически значимых сдвигов для решения украинского кризиса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров не произойдет, однако встреча внесет свой значимый вклад в переговорный процесс.В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группыВойска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – РюттеУкраина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
россия
сша
европа
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650223_70:0:981:683_1920x0_80_0_0_ccb2201681d59cfa1ce5c2be545584b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, сша, переговоры, политика, европа, украина
Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби
На встрече в Абу-Даби достигнут прогресс в переговорах – Дмитриев
11:32 05.02.2026 (обновлено: 12:06 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
Дмитриев отметил, что индикатором прогресса являются как раз "разжигатели войны из Европы", которые постоянно пытаются помешать процессу переговоров.
"Чем больше попыток мы видим, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть, и идет хорошее позитивное движение вперед", – ответил глава РФПИ журналистам на вопрос о прогрессе по мирному соглашению.
В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал
второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжится в четверг, 5 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.
Политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что исторически значимых сдвигов для решения украинского кризиса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров не произойдет
, однако встреча внесет свой значимый вклад в переговорный процесс.
В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал
состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: