https://crimea.ria.ru/20260205/vtoroy-den-peregovorov-kak-idut-vstrechi-v-abu-dabi-1152967261.html

Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби

Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Второй день переговоров: как идут встречи в Абу-Даби

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T11:32

2026-02-05T11:32

2026-02-05T12:06

новости

россия

сша

переговоры

политика

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650223_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_b6664fd0da212f8f3539f931eddabfa4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.Дмитриев отметил, что индикатором прогресса являются как раз "разжигатели войны из Европы", которые постоянно пытаются помешать процессу переговоров.В Объединенных Арабских Эмиратах 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Он продолжится в четверг, 5 февраля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль не будет информировать о ходе переговоров в столице ОАЭ.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными вопросами переговоров.Политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что исторически значимых сдвигов для решения украинского кризиса по итогам второго раунда трехсторонних переговоров не произойдет, однако встреча внесет свой значимый вклад в переговорный процесс.В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал состоявшиеся в среду трехсторонние переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группыВойска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – РюттеУкраина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT

россия

сша

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, сша, переговоры, политика, европа, украина