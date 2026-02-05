https://crimea.ria.ru/20260205/vtb-vydachi-avtokreditov-v-rf-v-yanvare-vyrosli-na-145---do-98-mlrd-rub-1152967146.html

ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб

ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб - РИА Новости Крым, 05.02.2026

ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб

Выдачи автокредитов в России в январе, по предварительной оценке ВТБ, выросли на 14,5% в годовом выражении - до 98 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T11:15

2026-02-05T11:15

2026-02-05T11:15

втб

кредит

автомобиль

банк

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149029680_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_241c7692ea8b733e3faa50181a05aa4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Выдачи автокредитов в России в январе, по предварительной оценке ВТБ, выросли на 14,5% в годовом выражении - до 98 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Рынок автокредитования вырос на фоне новых регуляторных изменений, поясняет ВТБ. С начала 2026 года банки обязаны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении также стал рост средней суммы кредита, отмечает банк.Средний чек клиентов, оформивших автокредит в ВТБ, в январе составил 1,3 миллиона рублей, за год этот показатель существенно увеличился. На фоне господдержки и предложения субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков фокусировался на новых машинах (около 60% от общего числа сделок). Однако их доля снизилась по сравнению с январем 2025 года – тогда в структуре выдач ВТБ она превышала 70%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, кредит, автомобиль, банк, новости