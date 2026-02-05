Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб
ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб
ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб - РИА Новости Крым, 05.02.2026
ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб
Выдачи автокредитов в России в январе, по предварительной оценке ВТБ, выросли на 14,5% в годовом выражении - до 98 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Выдачи автокредитов в России в январе, по предварительной оценке ВТБ, выросли на 14,5% в годовом выражении - до 98 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Рынок автокредитования вырос на фоне новых регуляторных изменений, поясняет ВТБ. С начала 2026 года банки обязаны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении также стал рост средней суммы кредита, отмечает банк.Средний чек клиентов, оформивших автокредит в ВТБ, в январе составил 1,3 миллиона рублей, за год этот показатель существенно увеличился. На фоне господдержки и предложения субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков фокусировался на новых машинах (около 60% от общего числа сделок). Однако их доля снизилась по сравнению с январем 2025 года – тогда в структуре выдач ВТБ она превышала 70%.
ВТБ: выдачи автокредитов в РФ в январе выросли на 14,5% - до 98 млрд руб

11:15 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Выдачи автокредитов в России в январе, по предварительной оценке ВТБ, выросли на 14,5% в годовом выражении - до 98 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
"По предварительным оценкам ВТБ, в январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин порядка 98 миллиардов рублей. По сравнению с январем 2025 года объем выдач вырос на 14,5%", - говорится в сообщении.
Рынок автокредитования вырос на фоне новых регуляторных изменений, поясняет ВТБ. С начала 2026 года банки обязаны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении также стал рост средней суммы кредита, отмечает банк.
Средний чек клиентов, оформивших автокредит в ВТБ, в январе составил 1,3 миллиона рублей, за год этот показатель существенно увеличился. На фоне господдержки и предложения субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков фокусировался на новых машинах (около 60% от общего числа сделок). Однако их доля снизилась по сравнению с январем 2025 года – тогда в структуре выдач ВТБ она превышала 70%.
