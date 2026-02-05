https://crimea.ria.ru/20260205/vse-stroeniya-lyudi-i-skot-307-let-so-dnya-pervoy-perepisi-v-rossii-1143919375.html
Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
2026-02-05T09:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Посчитать налогоплательщиков и установить более справедливую систему налогообложения. Учесть количество годных к службе мужчин и создать мощную армию и флот. Вывести общее число скота, пахотных земель, промышленных предприятий и построить эффективную экономическую политику, определить необходимость строительства дорог, распределения государственных средств между регионами.Чтобы все это реализовать в начале февраля 1718 года царь всея Руси и первый император Всероссийский Петр I издаст указ о первой в России переписи населения, которую проведут уже через год - в 1719-м.Ровно 308 лет спустя – инфографика РИА Новости Крым с основными фактами о первом в стране "Описании в городах и уездах всех строений, людей и скота".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
Инфографика РИА Новости Крым к 308-летию первой переписи населения в России
