Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России

2026-02-05T09:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Посчитать налогоплательщиков и установить более справедливую систему налогообложения. Учесть количество годных к службе мужчин и создать мощную армию и флот. Вывести общее число скота, пахотных земель, промышленных предприятий и построить эффективную экономическую политику, определить необходимость строительства дорог, распределения государственных средств между регионами.Чтобы все это реализовать в начале февраля 1718 года царь всея Руси и первый император Всероссийский Петр I издаст указ о первой в России переписи населения, которую проведут уже через год - в 1719-м.Ровно 308 лет спустя – инфографика РИА Новости Крым с основными фактами о первом в стране "Описании в городах и уездах всех строений, людей и скота".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

