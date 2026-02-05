Рейтинг@Mail.ru
Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260205/vse-stroeniya-lyudi-i-skot-307-let-so-dnya-pervoy-perepisi-v-rossii-1143919375.html
Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
Посчитать налогоплательщиков и установить более справедливую систему налогообложения. Учесть количество годных к службе мужчин и создать мощную армию и флот... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T09:57
2026-02-05T09:57
инфографика
история
россия
перепись населения
петр i
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Посчитать налогоплательщиков и установить более справедливую систему налогообложения. Учесть количество годных к службе мужчин и создать мощную армию и флот. Вывести общее число скота, пахотных земель, промышленных предприятий и построить эффективную экономическую политику, определить необходимость строительства дорог, распределения государственных средств между регионами.Чтобы все это реализовать в начале февраля 1718 года царь всея Руси и первый император Всероссийский Петр I издаст указ о первой в России переписи населения, которую проведут уже через год - в 1719-м.Ровно 308 лет спустя – инфографика РИА Новости Крым с основными фактами о первом в стране "Описании в городах и уездах всех строений, людей и скота".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, россия, перепись населения, петр i, инфографика
Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России

Инфографика РИА Новости Крым к 308-летию первой переписи населения в России

09:57 05.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Посчитать налогоплательщиков и установить более справедливую систему налогообложения. Учесть количество годных к службе мужчин и создать мощную армию и флот. Вывести общее число скота, пахотных земель, промышленных предприятий и построить эффективную экономическую политику, определить необходимость строительства дорог, распределения государственных средств между регионами.
История переписи населения в РоссииИстория переписи населения в России
Чтобы все это реализовать в начале февраля 1718 года царь всея Руси и первый император Всероссийский Петр I издаст указ о первой в России переписи населения, которую проведут уже через год - в 1719-м.
Ровно 308 лет спустя – инфографика РИА Новости Крым с основными фактами о первом в стране "Описании в городах и уездах всех строений, людей и скота".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаИсторияРоссияПерепись населенияПетр I
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
10:22Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
10:06Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
09:57Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
09:42СВО является актом самообороны России – Медведев
09:41Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам
09:33Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа
09:17Часть восточного Крыма обесточена
09:12Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга
08:52Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба
08:318 поездов крымского направления опаздывают из-за ЧП в Тамбовской области
08:16В школе в Новосибирской области обрушилась крыша
08:04Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии
07:47Спецтехника дежурит круглосуточно: дорожная обстановка в Крыму
07:30Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов
07:22Массированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
07:07В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
06:37В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
06:09Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
00:01В четверг в Крыму начнется оттепель
Лента новостейМолния