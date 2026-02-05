https://crimea.ria.ru/20260205/vrach-pogib-pri-atake-drona-vsu-po-avto-v-belgorodskoy-oblasti-1152981970.html

Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области

Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области

Врач-рентгенолог погиб при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T16:39

2026-02-05T16:39

2026-02-05T16:40

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

атаки всу

вячеслав гладков

новости

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152959709_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2e20e78be24d44cd098252efa797404e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Врач-рентгенолог погиб при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Трагедия произошла в селе Илек-Пеньковка накануне поздно вечером. Вражеский дрон ударил по движущемуся по дороге авто.Накануне вечером в Белгородской области при массированных ударах украинских боевиков были ранены семь мирных жителей, в том числе трое детей.В Брянской области вечером при ударе дрона-камикадзе по машине были ранены две учительницы приграничной школы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиМассированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известноВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, вячеслав гладков, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)