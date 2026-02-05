https://crimea.ria.ru/20260205/vrach-pogib-pri-atake-drona-vsu-po-avto-v-belgorodskoy-oblasti-1152981970.html
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
Врач-рентгенолог погиб при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T16:39
2026-02-05T16:39
2026-02-05T16:40
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
вячеслав гладков
новости
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152959709_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2e20e78be24d44cd098252efa797404e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Врач-рентгенолог погиб при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Трагедия произошла в селе Илек-Пеньковка накануне поздно вечером. Вражеский дрон ударил по движущемуся по дороге авто.Накануне вечером в Белгородской области при массированных ударах украинских боевиков были ранены семь мирных жителей, в том числе трое детей.В Брянской области вечером при ударе дрона-камикадзе по машине были ранены две учительницы приграничной школы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиМассированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известноВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской области
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152959709_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_506795f9d4e7b4f44b39b0526d4dd31e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, вячеслав гладков, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб врач-рентгенолог – Гладков
16:39 05.02.2026 (обновлено: 16:40 05.02.2026)