Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
Врач-рентгенолог погиб при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Врач-рентгенолог погиб при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Трагедия произошла в селе Илек-Пеньковка накануне поздно вечером. Вражеский дрон ударил по движущемуся по дороге авто.Накануне вечером в Белгородской области при массированных ударах украинских боевиков были ранены семь мирных жителей, в том числе трое детей.В Брянской области вечером при ударе дрона-камикадзе по машине были ранены две учительницы приграничной школы.
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, вячеслав гладков, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Врач погиб при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области

В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб врач-рентгенолог – Гладков

16:39 05.02.2026 (обновлено: 16:40 05.02.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Врач-рентгенолог погиб при атаке украинского беспилотника по машине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в селе Илек-Пеньковка накануне поздно вечером. Вражеский дрон ударил по движущемуся по дороге авто.
"В Краснояружском округе произошла трагедия: от удара ВСУ погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы. От полученных ранений мужчина скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня", - написал он в Telegram.
Накануне вечером в Белгородской области при массированных ударах украинских боевиков были ранены семь мирных жителей, в том числе трое детей.
В Брянской области вечером при ударе дрона-камикадзе по машине были ранены две учительницы приграничной школы.
