Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
ВСУ предприняли очередную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники уничтожены над несколькими городами региона, есть разрушения, ранен мужчина,... РИА Новости Крым, 05.02.2026
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники уничтожены над несколькими городами региона, есть разрушения, ранен мужчина, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.В Батайске ранен мужчина – водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет. Всего в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. Возгораний нет, сообщил губернатор.Также он проинформировал, что в Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон. Семья – четыре человека – в эвакуации не нуждаются.Глава региона предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется, и обратился с просьбой соблюдать осторожность.
ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно

После воздушной атаки ВСУ на Ростов и область есть повреждения и ранен мужчина

07:22 05.02.2026 (обновлено: 07:26 05.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники уничтожены над несколькими городами региона, есть разрушения, ранен мужчина, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

"Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе", – проинформировал глава региона.

В Батайске ранен мужчина – водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет. Всего в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. Возгораний нет, сообщил губернатор.
Также он проинформировал, что в Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон. Семья – четыре человека – в эвакуации не нуждаются.
Глава региона предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется, и обратился с просьбой соблюдать осторожность.
Лента новостейМолния