Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники уничтожены над несколькими городами региона, есть разрушения, ранен мужчина, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.В Батайске ранен мужчина – водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет. Всего в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. Возгораний нет, сообщил губернатор.Также он проинформировал, что в Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон. Семья – четыре человека – в эвакуации не нуждаются.Глава региона предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется, и обратился с просьбой соблюдать осторожность.
07:22 05.02.2026 (обновлено: 07:26 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники уничтожены над несколькими городами региона, есть разрушения, ранен мужчина, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
"Отражена воздушная атака на Ростовскую область, БПЛА уничтожены в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе", – проинформировал глава региона.
В Батайске ранен мужчина – водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет. Всего в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. Возгораний нет, сообщил губернатор.
Также он проинформировал, что в Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон. Семья – четыре человека – в эвакуации не нуждаются.
Глава региона предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется, и обратился с просьбой соблюдать осторожность.
Глава региона предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется, и обратился с просьбой соблюдать осторожность.