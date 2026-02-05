https://crimea.ria.ru/20260205/vozdushnaya-ataka-vsu-na-rostov-i-oblast--chto-izvestno-1152961750.html

Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно

Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно

ВСУ предприняли очередную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники уничтожены над несколькими городами региона, есть разрушения, ранен мужчина,... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T07:22

2026-02-05T07:22

2026-02-05T07:26

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники уничтожены над несколькими городами региона, есть разрушения, ранен мужчина, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.В Батайске ранен мужчина – водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет. Всего в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. Возгораний нет, сообщил губернатор.Также он проинформировал, что в Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон. Семья – четыре человека – в эвакуации не нуждаются.Глава региона предупредил, что угроза беспилотной опасности сохраняется, и обратился с просьбой соблюдать осторожность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу