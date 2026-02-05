Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/v-zabaykale-vagony-gruzovogo-poezda-soshli-s-relsov-1152961488.html
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
В Забайкальском крае на одном из перегонов сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, сообщает официальный канал Забайкальской железной дороги. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T06:37
2026-02-05T06:46
новости
забайкальский край
поезд
железная дорога
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_586:972:2413:2000_1920x0_80_0_0_830f85c94b04708d348c14a1cdf39381.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Забайкальском крае на одном из перегонов сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, сообщает официальный канал Забайкальской железной дороги.В результате происшествия пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял, подчеркнули в компании.Для ликвидации последствий схода к месту направлены восстановительные поезда.На Забайкальской железной дороге создан штаб по устранению последствий происшествия. Причины произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260204/goryat-16-tsistern-poezda-pustili-v-obkhod-uchastka-v-tambovskoy-oblasti-1152959358.html
забайкальский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_600:966:1979:2000_1920x0_80_0_0_86ef6794a13ea68863036ad29a04f668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, забайкальский край, поезд, железная дорога, происшествия
В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов

В Забайкалье сошли с рельсов вагоны грузового поезда с углем

06:37 05.02.2026 (обновлено: 06:46 05.02.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Забайкальском крае на одном из перегонов сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, сообщает официальный канал Забайкальской железной дороги.
"5 февраля 2026 года в 04:48 (время местное) на перегоне Хилок – Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем", – проинформировал перевозчик.
В результате происшествия пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен.
На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял, подчеркнули в компании.

Для ликвидации последствий схода к месту направлены восстановительные поезда.

На Забайкальской железной дороге создан штаб по устранению последствий происшествия. Причины произошедшего устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Движение поездов запущено в обход участка в Тамбовской области
Вчера, 21:33
Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области
 
НовостиЗабайкальский крайПоездЖелезная дорогаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов
07:22Воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
07:07В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
06:37В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
06:09Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
00:01В четверг в Крыму начнется оттепель
00:00Какой сегодня праздник: 5 февраля
23:23Какие поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути - данные на 23.00
22:53Переговоры в ОАЭ и взрыв цистерн в Тамбовской области – главное за день
22:25Сомализация Украины: в Крыму оценили планы Киева снизить брачный возраст
22:1710 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условии
22:04На Кубани за сутки поймали 13 нетрезвых водителей
21:56МИД России сделал заявление в связи с истечением срока действия ДСНВ
21:50При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали 7 человек
21:33Горят 16 цистерн: поезда пустили в обход участка в Тамбовской области
21:29Бронь на Крым: сколько туристов приедут на полуостров летом
21:28Четыре поезда в Крым из Крыма задерживаются в пути из-за ЧП под Тамбовом
21:1572 украинских дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
21:06Пряник для Зеленского: зачем Рютте анонсировал ввод войск НАТО на Украину
20:55В центре Симферополя временно ограничат движение
Лента новостейМолния