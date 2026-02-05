В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов

https://crimea.ria.ru/20260205/v-zabaykale-vagony-gruzovogo-poezda-soshli-s-relsov-1152961488.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Забайкальском крае на одном из перегонов сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, сообщает официальный канал Забайкальской железной дороги.В результате происшествия пострадавших нет, габарит соседнего пути не нарушен. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял, подчеркнули в компании.Для ликвидации последствий схода к месту направлены восстановительные поезда.На Забайкальской железной дороге создан штаб по устранению последствий происшествия. Причины произошедшего устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:37 05.02.2026 (обновлено: 06:46 05.02.2026)