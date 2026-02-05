https://crimea.ria.ru/20260205/v-shkole-v-novosibirskoy-oblasti-obrushilas-krysha-1152963230.html

В школе в Новосибирской области обрушилась крыша

В школе в Новосибирской области обрушилась крыша - РИА Новости Крым, 05.02.2026

В школе в Новосибирской области обрушилась крыша

В одной из сельских школ Новосибирской области обрушилась крыша. Пострадавших нет, занятия на сегодня отменены. Об этом сообщили в региональном главке МЧС... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T08:16

2026-02-05T08:16

2026-02-05T08:16

новосибирская область

школа

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В одной из сельских школ Новосибирской области обрушилась крыша. Пострадавших нет, занятия на сегодня отменены. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Площадь обрушения около 100 квадратных метров, уточнили спасатели. Повреждений перекрытий и стен нет, пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи сель заблокировал дорогуКровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара18 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане

новосибирская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирская область, школа, новости, происшествия