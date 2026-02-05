В школе в Новосибирской области обрушилась крыша

https://crimea.ria.ru/20260205/v-shkole-v-novosibirskoy-oblasti-obrushilas-krysha-1152963230.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В одной из сельских школ Новосибирской области обрушилась крыша. Пострадавших нет, занятия на сегодня отменены. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Площадь обрушения около 100 квадратных метров, уточнили спасатели. Повреждений перекрытий и стен нет, пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи сель заблокировал дорогуКровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара18 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане
