В школе в Новосибирской области обрушилась крыша

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В одной из сельских школ Новосибирской области обрушилась крыша. Пострадавших нет, занятия на сегодня отменены. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Площадь обрушения около 100 квадратных метров, уточнили спасатели. Повреждений перекрытий и стен нет, пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи сель заблокировал дорогуКровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара18 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане
08:16 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В одной из сельских школ Новосибирской области обрушилась крыша. Пострадавших нет, занятия на сегодня отменены. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
"В 09:20 (местное время – прим.) поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы в селе Репьево", – сказано в сообщении.
Площадь обрушения около 100 квадратных метров, уточнили спасатели. Повреждений перекрытий и стен нет, пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены.
