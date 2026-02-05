https://crimea.ria.ru/20260205/v-sevastopole-studentam-iz-mnogodetnykh-semey-kompensiruyut-oplatu-obucheniya-1152978455.html

В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения

В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения - РИА Новости Крым, 05.02.2026

В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения

В Севастополе студентам колледжей и вузов из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T20:56

2026-02-05T20:56

2026-02-05T20:56

севастополь

образование в крыму и севастополе

высшее образование

михаил развожаев

общество

многодетная семья

семья

льгота

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе студентам колледжей и вузов из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, ранее право распространялось исключительно на одного ребенка при рождении третьего и последующих. Теперь же возместить средства можно за каждого обучающегося.В 2026 году, согласно данным губернатора, мерой поддержки смогут воспользоваться около 270 семей.Ранее сообщалось, что в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал на первого ребенка вырастет в России с 1 февраляПовышенную двойную выплату начнут получать пенсионеры старше 80 летНовая семейная выплата в России: кто и когда сможет ее получить

