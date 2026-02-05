Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения
В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения
В Севастополе студентам колледжей и вузов из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе студентам колледжей и вузов из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, ранее право распространялось исключительно на одного ребенка при рождении третьего и последующих. Теперь же возместить средства можно за каждого обучающегося.В 2026 году, согласно данным губернатора, мерой поддержки смогут воспользоваться около 270 семей.Ранее сообщалось, что в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.
севастополь, образование в крыму и севастополе, высшее образование, михаил развожаев, общество, многодетная семья, семья, льгота, новости севастополя
В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения

В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения

20:56 05.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции. Архивное фото
Студенты на лекции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе студентам колледжей и вузов из многодетных семей компенсируют половину стоимости обучения. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, ранее право распространялось исключительно на одного ребенка при рождении третьего и последующих. Теперь же возместить средства можно за каждого обучающегося.
"Компенсацию будем назначать без учета доходов многодетной семьи. Важно: учебное заведение должно находиться в Севастополе и осуществлять деятельность в соответствии с российским законодательством. Исключение: если оплата учебы идет за счет материнского капитала — тогда компенсация не положена", – уточнил Развожаев.
В 2026 году, согласно данным губернатора, мерой поддержки смогут воспользоваться около 270 семей.
Ранее сообщалось, что в Севастополе более 300 льготников улучшили жилищные условия в 2025 году. В этом году на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет мер соцподдержки планируется направить около 1 миллиарда рублей.
