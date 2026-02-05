https://crimea.ria.ru/20260205/v-sevastopole-stroitelyam-obschezhitiya-sevgu-zadolzhali-15-mln-rubley-1152986108.html

В Севастополе строителям общежития СевГУ задолжали 1,5 млн рублей

В Севастополе строителям общежития СевГУ задолжали 1,5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе генеральный директор строительной фирмы несколько месяцев не платил рабочим зарплату. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.По данным прокуратуры Севастополя, речь идет об оплате труда инженера и сварщика, которые в 2024-2025 годах занимались реконструкцией общежития Севастопольского государственного университета. Они не получали деньги с февраля 2025 года на протяжении нескольких месяцев.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не выдают заработную плату. Следователи начали проверку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

