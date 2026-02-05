В Севастополе строителям общежития СевГУ задолжали 1,5 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе генеральный директор строительной фирмы несколько месяцев не платил рабочим зарплату. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
"Руководитель организации допустил полную невыплату зарплаты работникам на сумму почти 430 тыс. рублей. Параллельно на счета предприятия регулярно поступали денежные средства. Руководитель фирмы в нарушение действующего законодательства расходовал финансы на иные нужды предприятия", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры Севастополя, речь идет об оплате труда инженера и сварщика, которые в 2024-2025 годах занимались реконструкцией общежития Севастопольского государственного университета. Они не получали деньги с февраля 2025 года на протяжении нескольких месяцев.
"Кроме того, выплачены долги по оплате труда еще нескольким бывшим сотрудникам строительной организации, которые работали на том же объекте. Общая сумма погашенной задолженности составила 1,5 млн рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
