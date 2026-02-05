https://crimea.ria.ru/20260205/v-sevastopole-otkryli-polikliniku-na-400-posescheniy-v-smenu-1152985514.html

В Севастополе открыли поликлинику на 400 посещений в смену

В Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, медучреждение рассчитано на прием до 400 пациентов за мену и будет обслуживать около 37 тысяч жителей города.Для посетителей внедрены цифровые сервисы: установлен инфомат, действует электронная очередь и система бесконтактной записи на прием. В ходе осмотра было предложено организовать дежурство сотрудников у терминалов самообслуживания для оказания помощи пациента и снижения нагрузки на регистратуру.Отдельно глава города поднял вопрос кадрового обеспечения. До конца года планируется завершить укомплектование поликлиники узкопрофильными специалистами. Власти намерены оказывать медикам меры поддержки, включая содействие в решении жилищных вопросов. Ожидается, что в текущем году в регион по программам целевого набора прибудут 75 врачей.И поделился, что помещения старой амбулатории, находящейся неподалеку, планируется отремонтировать и использовать для размещения детского отделения.Ранее сообщалось, что в поселке ГРЭС Симферопольского района открылась поликлиника на 350 посещений в смену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощьУчат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиковВ Крыму медработникам передали 60 служебных квартир

