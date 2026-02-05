Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли поликлинику на 400 посещений в смену - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Севастополе открыли поликлинику на 400 посещений в смену
В Севастополе открыли поликлинику на 400 посещений в смену - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Севастополе открыли поликлинику на 400 посещений в смену
В Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T18:23
2026-02-05T18:23
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150574302_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_deb5e1521b84438b01308cd0810255a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, медучреждение рассчитано на прием до 400 пациентов за мену и будет обслуживать около 37 тысяч жителей города.Для посетителей внедрены цифровые сервисы: установлен инфомат, действует электронная очередь и система бесконтактной записи на прием. В ходе осмотра было предложено организовать дежурство сотрудников у терминалов самообслуживания для оказания помощи пациента и снижения нагрузки на регистратуру.Отдельно глава города поднял вопрос кадрового обеспечения. До конца года планируется завершить укомплектование поликлиники узкопрофильными специалистами. Власти намерены оказывать медикам меры поддержки, включая содействие в решении жилищных вопросов. Ожидается, что в текущем году в регион по программам целевого набора прибудут 75 врачей.И поделился, что помещения старой амбулатории, находящейся неподалеку, планируется отремонтировать и использовать для размещения детского отделения.Ранее сообщалось, что в поселке ГРЭС Симферопольского района открылась поликлиника на 350 посещений в смену.
севастополь
крым
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, новости крыма
В Севастополе открыли поликлинику на 400 посещений в смену

Поликлиника на 37 тысяч жителей открылась в Севастополе на улице Тараса Шевченко

18:23 05.02.2026
 
© РосздравнадзорАмбулатория в Крыму
Амбулатория в Крыму
© Росздравнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, медучреждение рассчитано на прием до 400 пациентов за мену и будет обслуживать около 37 тысяч жителей города.
"В поликлинике 128 кабинетов, работает неотложная помощь, доврачебный прием, терапия, отделение профилактики, дневной стационар и реабилитация. "Школа здоровья" будет проводить занятия, в том числе на террасе", – рассказал Развожаев.
Для посетителей внедрены цифровые сервисы: установлен инфомат, действует электронная очередь и система бесконтактной записи на прием. В ходе осмотра было предложено организовать дежурство сотрудников у терминалов самообслуживания для оказания помощи пациента и снижения нагрузки на регистратуру.
Отдельно глава города поднял вопрос кадрового обеспечения. До конца года планируется завершить укомплектование поликлиники узкопрофильными специалистами. Власти намерены оказывать медикам меры поддержки, включая содействие в решении жилищных вопросов. Ожидается, что в текущем году в регион по программам целевого набора прибудут 75 врачей.
"Поручил заменить стандартный остановочный павильон на более просторный, с навесом и удобными скамейками. А также проанализировать транспортные потоки в микрорайоне и при необходимости увеличить количество автобусов на маршрутах", – добавил губернатор.
И поделился, что помещения старой амбулатории, находящейся неподалеку, планируется отремонтировать и использовать для размещения детского отделения.
Ранее сообщалось, что в поселке ГРЭС Симферопольского района открылась поликлиника на 350 посещений в смену.
Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеКрымНовости Крыма
 
