В Севастополе открыли поликлинику на 400 посещений в смену
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, медучреждение рассчитано на прием до 400 пациентов за мену и будет обслуживать около 37 тысяч жителей города.Для посетителей внедрены цифровые сервисы: установлен инфомат, действует электронная очередь и система бесконтактной записи на прием. В ходе осмотра было предложено организовать дежурство сотрудников у терминалов самообслуживания для оказания помощи пациента и снижения нагрузки на регистратуру.Отдельно глава города поднял вопрос кадрового обеспечения. До конца года планируется завершить укомплектование поликлиники узкопрофильными специалистами. Власти намерены оказывать медикам меры поддержки, включая содействие в решении жилищных вопросов. Ожидается, что в текущем году в регион по программам целевого набора прибудут 75 врачей.И поделился, что помещения старой амбулатории, находящейся неподалеку, планируется отремонтировать и использовать для размещения детского отделения.Ранее сообщалось, что в поселке ГРЭС Симферопольского района открылась поликлиника на 350 посещений в смену.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оснащены "до зубов": как в Крыму совершенствуют экстренную медпомощьУчат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиковВ Крыму медработникам передали 60 служебных квартир
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, медучреждение рассчитано на прием до 400 пациентов за мену и будет обслуживать около 37 тысяч жителей города.
"В поликлинике 128 кабинетов, работает неотложная помощь, доврачебный прием, терапия, отделение профилактики, дневной стационар и реабилитация. "Школа здоровья" будет проводить занятия, в том числе на террасе", – рассказал Развожаев.
Для посетителей внедрены цифровые сервисы: установлен инфомат, действует электронная очередь и система бесконтактной записи на прием. В ходе осмотра было предложено организовать дежурство сотрудников у терминалов самообслуживания для оказания помощи пациента и снижения нагрузки на регистратуру.
Отдельно глава города поднял вопрос кадрового обеспечения. До конца года планируется завершить укомплектование поликлиники узкопрофильными специалистами. Власти намерены оказывать медикам меры поддержки, включая содействие в решении жилищных вопросов. Ожидается, что в текущем году в регион по программам целевого набора прибудут 75 врачей.
"Поручил заменить стандартный остановочный павильон на более просторный, с навесом и удобными скамейками. А также проанализировать транспортные потоки в микрорайоне и при необходимости увеличить количество автобусов на маршрутах", – добавил губернатор.
И поделился, что помещения старой амбулатории, находящейся неподалеку, планируется отремонтировать и использовать для размещения детского отделения.
Ранее сообщалось
, что в поселке ГРЭС Симферопольского района открылась поликлиника на 350 посещений в смену.
