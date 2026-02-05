https://crimea.ria.ru/20260205/v-orenburgskoy-oblasti-muzhchina-s-nozhom-vorvalsya-v-detskiy-sad-1152973895.html
В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
В Бугуруслане Оренбургской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T12:52
2026-02-05T12:52
2026-02-05T13:18
оренбургская область
новости
дети
детский сад
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Бугуруслане Оренбургской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Об этом сообщил глава города Дмитрий Дьяченко.По его информации, женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию.По информации СК РФ, злоумышленник причинил телесные повреждения воспитательнице, ей оказана медицинская помощь. Воспитанники учреждения не пострадали, подчеркнули в ведомстве.СК РФ возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения. В настоящее время фигурант задержан, устанавливается мотив совершенного преступления. Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам, проинформировали в СК.Во вторник в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник, который готовил теракт в учебном заведении. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.* Организация, признанная в РФ террористической.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
оренбургская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, новости, дети, детский сад, происшествия
В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области – его остановила воспитатель
12:52 05.02.2026 (обновлено: 13:18 05.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Бугуруслане Оренбургской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом попытался проникнуть в детское дошкольное учреждение, однако был остановлен воспитательницей детского сада. Об этом сообщил глава города Дмитрий Дьяченко.
"В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада – Лия Наильевна Галеева", – рассказал Дьяченко в своем Telegram-канале.
По его информации, женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб, благодаря чему предотвратила трагедию.
По информации СК РФ, злоумышленник причинил телесные повреждения воспитательнице, ей оказана медицинская помощь. Воспитанники учреждения не пострадали, подчеркнули в ведомстве.
СК РФ возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным следствия, нападавший находился в состоянии опьянения. В настоящее время фигурант задержан, устанавливается мотив совершенного преступления. Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам, проинформировали в СК.
Во вторник в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом
свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу
из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
2 февраля сообщалось, что в Омской области арестован школьник
, который готовил теракт в учебном заведении. По данным следствия, поддерживая насильственную идеологию признанной в России террористической и запрещенной организации "Колумбайн"*, юноша искал информацию о ее деятельности в интернете и принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.
* Организация, признанная в РФ террористической.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.