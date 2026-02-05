https://crimea.ria.ru/20260205/v-oae-prokommentirovali-vtoroy-raund-peregovorov-po-ukraine-1152991992.html
В ОАЭ прокомментировали второй раунд переговоров по Украине
В ОАЭ прокомментировали второй раунд переговоров по Украине
2026-02-05T23:31
2026-02-05T23:31
2026-02-05T23:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. По итогам проведения второго раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби наметился общий фундамент для дальнейшего процесса урегулирования. Об этом заявили в МИД ОАЭ.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее в четверг отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода, сообщалось ранее.При этом спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подтвердил, что переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
