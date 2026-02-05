Рейтинг@Mail.ru
В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых - РИА Новости Крым, 05.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260205/v-krymu-khotyat-sozdat-fond-podderzhki-molodykh-uchenykh-1152979046.html
В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых
В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых
В Крыму планируют создать фонд поддержки молодых ученых. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.02.2026
Ранее Сергей Аксенов отмечал, что в Крыму реализуются меры поддержки студентов, молодых ученых, в том числе — в виде грантов и именных стипендий, улучшается материально-техническая база вузов, что открывает перед обучающимися широкий спектр возможностей.
В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых

В Крыму планируют создать фонд поддержки молодых ученых – Аксенов

15:42 05.02.2026 (обновлено: 15:44 05.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крыму планируют создать фонд поддержки молодых ученых. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Одним из инструментов развития науки в Крыму может стать создание фонда поддержки молодых ученых. Необходимо изучить варианты установления стипендий, премий, грантов в рамках работы такого фонда. Уверен, что эту работу мы можем организовать в том числе при помощи федерального правительства и тем самым выполнить поручения, которые ставит президент", - написал в Telegram Аксенов.
Аксенов добавил, что правительство Крыма поддержит разработчиков в части привлечения необходимых административных и материальных ресурсов для продвижения проектов.
Он отметил, что проекты молодых ученых могут быть полезны для крымской промышленности, развития клеточных биотехнологий и генетики, медицины и реабилитации.
"Крым – регион с мощным научным потенциалом. В различных секторах науки насчитывается более 213 профессоров и 1000 доцентов, общая численность молодых ученых – более двух тысяч человек", - уточнил глава республики.
Ранее Сергей Аксенов отмечал, что в Крыму реализуются меры поддержки студентов, молодых ученых, в том числе — в виде грантов и именных стипендий, улучшается материально-техническая база вузов, что открывает перед обучающимися широкий спектр возможностей.
