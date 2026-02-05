https://crimea.ria.ru/20260205/v-krymu-khotyat-sozdat-fond-podderzhki-molodykh-uchenykh-1152979046.html

В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых

В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых - РИА Новости Крым, 05.02.2026

В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых

В Крыму планируют создать фонд поддержки молодых ученых. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T15:42

2026-02-05T15:42

2026-02-05T15:44

крым

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

сергей аксенов

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122229214_0:80:1530:941_1920x0_80_0_0_e9004fdebb7285c4b5c92fef21960246.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крыму планируют создать фонд поддержки молодых ученых. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что правительство Крыма поддержит разработчиков в части привлечения необходимых административных и материальных ресурсов для продвижения проектов.Он отметил, что проекты молодых ученых могут быть полезны для крымской промышленности, развития клеточных биотехнологий и генетики, медицины и реабилитации.Ранее Сергей Аксенов отмечал, что в Крыму реализуются меры поддержки студентов, молодых ученых, в том числе — в виде грантов и именных стипендий, улучшается материально-техническая база вузов, что открывает перед обучающимися широкий спектр возможностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Зачетку и студенческий переведут в электронный форматПросветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории"В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, сергей аксенов, общество, новости крыма