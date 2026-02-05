Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/v-krymu-fas-proverit-tseny-na-khleb-i-bulochki-1152976524.html
В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки
В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки
В Крыму проверят цены на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Об этом сказано на официальном сайте Межрегионального управления Федеральной РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T14:18
2026-02-05T14:20
фас (федеральная антимонопольная служба)
новости крыма
крым
цены в крыму
хлеб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/27/45/274586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd25f06cf0cd6d27dd378b82d44a58ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крыму проверят цены на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Об этом сказано на официальном сайте Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы Республике Крым и Севастополю.Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования, уточнили в ведомстве.Ранее эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко сообщила, что в декабре прошлого года цены в Крыму выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, при этом рост цен в регионе был ниже, чем в целом по России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентовВ Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонтаПовышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/27/45/274586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b42c11f817c4edb40c551da9e1ded4bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фас (федеральная антимонопольная служба), новости крыма, крым, цены в крыму, хлеб
В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки

ФАС проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Крыму

14:18 05.02.2026 (обновлено: 14:20 05.02.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота хлебозавода "Еманжелинскхлеб" в Челябинской области
Работа хлебозавода Еманжелинскхлеб в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крыму проверят цены на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Об этом сказано на официальном сайте Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы Республике Крым и Севастополю.
"По поручению центрального аппарата ФАС России управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки", – сказано в сообщении.
Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования, уточнили в ведомстве.
Ранее эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко сообщила, что в декабре прошлого года цены в Крыму выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, при этом рост цен в регионе был ниже, чем в целом по России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов
В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта
Повышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале
 
ФАС (Федеральная антимонопольная служба)Новости КрымаКрымЦены в КрымуХлеб
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых
15:07Загорелось здание "Известий" в Москве
14:58От великих научных открытий зависит будущее России – Путин
14:48Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США
14:41Россия вернула из украинского плена 157 военных и троих гражданских
14:34Шесть поездов в Крым и обратно задерживаются в пути после ЧП под Тамбовом
14:27Как будет действовать Россия после истечения срока действия ДСНВ
14:18В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки
14:07Оружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
13:54На Кубани назвали фейком "приказ" передавать топливо на нужды ВС РФ
13:30Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными - Уиткофф
13:27Горящие цистерны в Тамбовской области тушат четыре пожарных поезда
13:19Каковы реальные потери ВСУ на фронте – мнение эксперта
13:03Новости СВО: армия России продолжает наступление и громит врага
12:57Крымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
12:52В Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад
12:47На севере Крыма и под Симферополем несколько населенных пунктов без света
12:34Экс-зампред Совмина Крыма Светлана Маслова стала мэром Анапы
12:22Под Сургутом произошел взрыв на заправке
12:10Задержка крымских поездов из-за ЧП под Тамбовом: актуальные данные
Лента новостейМолния