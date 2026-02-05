https://crimea.ria.ru/20260205/v-krymu-fas-proverit-tseny-na-khleb-i-bulochki-1152976524.html
В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки
В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки
В Крыму проверят цены на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Об этом сказано на официальном сайте Межрегионального управления Федеральной РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T14:18
2026-02-05T14:18
2026-02-05T14:20
фас (федеральная антимонопольная служба)
новости крыма
крым
цены в крыму
хлеб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/27/45/274586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd25f06cf0cd6d27dd378b82d44a58ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Крыму проверят цены на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Об этом сказано на официальном сайте Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы Республике Крым и Севастополю.Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования, уточнили в ведомстве.Ранее эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко сообщила, что в декабре прошлого года цены в Крыму выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, при этом рост цен в регионе был ниже, чем в целом по России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентовВ Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонтаПовышение пособий и права потребителей: что ждет россиян в феврале
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/27/45/274586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b42c11f817c4edb40c551da9e1ded4bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фас (федеральная антимонопольная служба), новости крыма, крым, цены в крыму, хлеб
В Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочки
ФАС проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Крыму
14:18 05.02.2026 (обновлено: 14:20 05.02.2026)