В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды - РИА Новости Крым, 05.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260205/v-krymenergo-soobschili-o-sboe-pri-nachislenii-oplaty-za-obschedomovye-nuzhdy-1152956261.html
В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
Произошел сбой при начислении оплаты за общедомовые нужды. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Произошел сбой при начислении оплаты за общедомовые нужды. Об этом сообщает "Крымэнерго".В компании принесли извинения за неудобства."Ошибка будет исправлена при начислении за потребленную электроэнергию за февраль 2026 года. Приносим свои извинения", – подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гуп рк "крымэнерго", новости, новости крыма, электроэнергия, электросети, крым, жкх, жкх крыма и севастополя
В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды

"Крымэнерго" сообщает о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды

07:07 05.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Произошел сбой при начислении оплаты за общедомовые нужды. Об этом сообщает "Крымэнерго".

"При начислении объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды за январь 2026 года по многоквартирным домам, в которых не установлены общедомовые приборы учета, произошел технический сбой применяемых показателей площади помещений. В связи с этим расчет произведен некорректно", – сказано в сообщении.

В компании принесли извинения за неудобства.
"Ошибка будет исправлена при начислении за потребленную электроэнергию за февраль 2026 года. Приносим свои извинения", – подчеркнули в "Крымэнерго".
