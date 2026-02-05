https://crimea.ria.ru/20260205/v-krymenergo-soobschili-o-sboe-pri-nachislenii-oplaty-za-obschedomovye-nuzhdy-1152956261.html
В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
Произошел сбой при начислении оплаты за общедомовые нужды. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T07:07
2026-02-05T07:07
2026-02-05T07:07
гуп рк "крымэнерго"
новости
новости крыма
электроэнергия
электросети
крым
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/35/1115883535_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_684a1420ffa06475ec2424d275655057.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Произошел сбой при начислении оплаты за общедомовые нужды. Об этом сообщает "Крымэнерго".В компании принесли извинения за неудобства."Ошибка будет исправлена при начислении за потребленную электроэнергию за февраль 2026 года. Приносим свои извинения", – подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/35/1115883535_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4696b982f71a4ee03131b57097fd380b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", новости, новости крыма, электроэнергия, электросети, крым, жкх, жкх крыма и севастополя
В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
"Крымэнерго" сообщает о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды