Рейтинг@Mail.ru
В четверг в Крыму начнется оттепель - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/v-chetverg-v-krymu-nachnetsya-ottepel-1152947886.html
В четверг в Крыму начнется оттепель
В четверг в Крыму начнется оттепель - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В четверг в Крыму начнется оттепель
В четверг в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +9. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T00:01
2026-02-05T00:40
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152542561_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_a119ae4edc14201297ebb1bac2650eba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +9. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков, гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +7...9.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +9...11. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2, днем потеплеет до +9. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью еще будет до -3, а днем воздух прогреется до +5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152542561_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_98658079c1d88a4bbd855a0c50b5b736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
В четверг в Крыму начнется оттепель

В Крыму в четверг ожидается сильный ветер и до 9 градусов тепла

00:01 05.02.2026 (обновлено: 00:40 05.02.2026)
 
© РИА Новости КрымУрочище Кизил-Коба
Урочище Кизил-Коба - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +9. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в северных и восточных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…7, на южном побережье 0…+2", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков, гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +7...9.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +9...11. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2, днем потеплеет до +9. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью еще будет до -3, а днем воздух прогреется до +5.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский гидрометцентрКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала