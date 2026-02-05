В четверг в Крыму начнется оттепель

https://crimea.ria.ru/20260205/v-chetverg-v-krymu-nachnetsya-ottepel-1152947886.html

В четверг в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +9. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +9. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков, гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +7...9.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +9...11. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2, днем потеплеет до +9. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью еще будет до -3, а днем воздух прогреется до +5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

