В четверг в Крыму начнется оттепель
В четверг в Крыму начнется оттепель - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В четверг в Крыму начнется оттепель
В четверг в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +9. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2026-02-05
2026-02-05T00:01
2026-02-05T00:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +9. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков, гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +7...9.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +9...11. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2, днем потеплеет до +9. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью еще будет до -3, а днем воздух прогреется до +5.
В четверг в Крыму начнется оттепель
В Крыму в четверг ожидается сильный ветер и до 9 градусов тепла
00:01 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +9. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в северных и восточных районах гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…7, на южном побережье 0…+2", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков, гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...5, днем +7...9.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +9...11. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+2, днем потеплеет до +9. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью еще будет до -3, а днем воздух прогреется до +5.
