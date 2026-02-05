Рейтинг@Mail.ru
В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию
В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию - РИА Новости Крым, 05.02.2026
В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию
В Белогорском районе Крыма в четверг в рамках учений перекроют дороги и эвакуируют людей. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков. РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T19:59
2026-02-05T19:59
учения
белогорский район
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144133439_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92af97b2511dd3e2782e09c3a449f683.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в четверг в рамках учений перекроют дороги и эвакуируют людей. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.Тренировка будет проходить c 10.00 до 18.00 на территории Зеленогорского сельского поселения.Жителей призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белогорский район
крым
В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию

В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и эвакуируют население в рамках учений

19:59 05.02.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Совместные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
Совместные учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым, Минобороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в четверг в рамках учений перекроют дороги и эвакуируют людей. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.
Тренировка будет проходить c 10.00 до 18.00 на территории Зеленогорского сельского поселения.
"В рамках мероприятий будет проверена готовность оперативных служб. В связи с этим сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на ряде улиц села. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения", - говорится в сообщении.
Жителей призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
