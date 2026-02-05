https://crimea.ria.ru/20260205/v-belogorskom-rayone-kryma-perekroyut-dorogi-i-provedut-evakuatsiyu-1152964637.html
В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию
В Белогорском районе Крыма в четверг в рамках учений перекроют дороги и эвакуируют людей. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в четверг в рамках учений перекроют дороги и эвакуируют людей. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.Тренировка будет проходить c 10.00 до 18.00 на территории Зеленогорского сельского поселения.Жителей призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в четверг в рамках учений перекроют дороги и эвакуируют людей. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.
Тренировка будет проходить c 10.00 до 18.00 на территории Зеленогорского сельского поселения.
"В рамках мероприятий будет проверена готовность оперативных служб. В связи с этим сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на ряде улиц села. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения", - говорится в сообщении.
Жителей призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
