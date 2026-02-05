https://crimea.ria.ru/20260205/v-belogorskom-rayone-kryma-perekroyut-dorogi-i-provedut-evakuatsiyu-1152964637.html

В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию

В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию - РИА Новости Крым, 05.02.2026

В Белогорском районе Крыма перекроют дороги и проведут эвакуацию

В Белогорском районе Крыма в четверг в рамках учений перекроют дороги и эвакуируют людей. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма в четверг в рамках учений перекроют дороги и эвакуируют людей. Об этом сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.Тренировка будет проходить c 10.00 до 18.00 на территории Зеленогорского сельского поселения.Жителей призвали соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

