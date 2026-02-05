Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов

https://crimea.ria.ru/20260205/umer-eks-glavnokomanduyuschiy-vmf-rossii-kuroedov-1152989455.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий Военно-Морских Сил России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на окружение адмирала.Владимир Иванович Куроедов – российский военачальник. Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации с 1997 по 2005 годы, в 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота. Был председателем региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ "Клуб адмиралов и генералов ВМФ", член-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, членом Академии военных наук, членом Президиума Академии военных наук, доктором политических наук, профессором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

