https://crimea.ria.ru/20260205/umer-eks-glavnokomanduyuschiy-vmf-rossii-kuroedov-1152989455.html
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов
Бывший главнокомандующий Военно-Морских Сил России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T20:09
2026-02-05T20:09
2026-02-05T20:09
вмф
утраты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152989334_0:317:2281:1600_1920x0_80_0_0_a70fd43dc97765e533937cb35acadbcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий Военно-Морских Сил России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на окружение адмирала.Владимир Иванович Куроедов – российский военачальник. Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации с 1997 по 2005 годы, в 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота. Был председателем региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ "Клуб адмиралов и генералов ВМФ", член-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, членом Академии военных наук, членом Президиума Академии военных наук, доктором политических наук, профессором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/05/1152989334_0:103:2281:1814_1920x0_80_0_0_4bd27f3644115170cdf66c8c24036704.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вмф, утраты, россия
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов
Экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82 году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий Военно-Морских Сил России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на окружение адмирала.
"Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни", – цитирует агентство сообщение.
Владимир Иванович Куроедов – российский военачальник. Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации с 1997 по 2005 годы, в 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.
Был председателем региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ "Клуб адмиралов и генералов ВМФ", член-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, членом Академии военных наук, членом Президиума Академии военных наук, доктором политических наук, профессором.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.