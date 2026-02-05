Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов
Бывший главнокомандующий Военно-Морских Сил России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T20:09
2026-02-05T20:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий Военно-Морских Сил России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на окружение адмирала.Владимир Иванович Куроедов – российский военачальник. Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации с 1997 по 2005 годы, в 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота. Был председателем региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ "Клуб адмиралов и генералов ВМФ", член-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, членом Академии военных наук, членом Президиума Академии военных наук, доктором политических наук, профессором.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Умер экс-главнокомандующий ВМФ России Куроедов

Экс-главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82 году жизни

20:09 05.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкАдмирал Владимир Куроедов. Архивное фото
Адмирал Владимир Куроедов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий Военно-Морских Сил России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на окружение адмирала.
"Владимир Иванович скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни", – цитирует агентство сообщение.
Владимир Иванович Куроедов – российский военачальник. Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации с 1997 по 2005 годы, в 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.
Был председателем региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ "Клуб адмиралов и генералов ВМФ", член-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, членом Академии военных наук, членом Президиума Академии военных наук, доктором политических наук, профессором.
ВМФУтратыРоссия
 
