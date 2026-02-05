Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
Переговоры Российской Федерации, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира. Об этом заявил спецпредставитель президента... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T21:01
2026-02-05T21:01
оаэ
переговоры
украина
россия
новости
политика
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0b/1144827140_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_73e66ea74290c62d5e3cd6628380a213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Переговоры Российской Федерации, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее в четверг отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода, сообщалось ранее.
оаэ
украина
россия
РИА Новости Крым
оаэ , переговоры, украина, россия, новости, политика, новости сво
Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби были нацелены на достижение мира – Уиткофф

21:01 05.02.2026
 
© Evelyn HocksteinУиткофф
Уиткофф
© Evelyn Hockstein
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Переговоры Российской Федерации, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
"Делегации Соединенных Штатов, Украины и Российской Федерации провели в Абу-Даби вторую трехстороннюю встречу с целью продвижения усилий по прекращению войны на Украине. Переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира", – цитирует заявление Уиткоффа РИА Новости.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее в четверг отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.
Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода, сообщалось ранее.
ОАЭПереговорыУкраинаРоссияНовостиПолитикаНовости СВО
 
