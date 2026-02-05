https://crimea.ria.ru/20260205/uitkoff-sdelal-zayavlenie-po-itogam-peregovorov-v-abu-dabi-1152990478.html

Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Уиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

Переговоры Российской Федерации, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира. Об этом заявил спецпредставитель президента... РИА Новости Крым, 05.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Переговоры Российской Федерации, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее в четверг отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: языковые и религиозные свободы на Украине – не предмет торгаВ Киеве оценили состоявшиеся переговоры в Абу-ДабиЧто изменит второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби – мнение

