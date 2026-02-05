https://crimea.ria.ru/20260205/travma-malysha-v-chastnom-detsadu-v-sevastopole--delo-u-bastrykina-1152988020.html
Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина
Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании ребенка в одном из частных детских садов в... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании ребенка в одном из частных детских садов в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В Севастополе двухлетний ребенок летом 2025 года получил травму ноги во время прогулки на площадке в частном детском саду. Возбуждено уголовное дело, сообщалось ранее.Крымский Следком по этому факту открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина
