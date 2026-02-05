Рейтинг@Mail.ru
Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 05.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260205/travma-malysha-v-chastnom-detsadu-v-sevastopole--delo-u-bastrykina-1152988020.html
Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина
Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании ребенка в одном из частных детских садов в... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T19:40
2026-02-05T19:40
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
александр бастрыкин
происшествия
дети
детский сад
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152936625_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2928bb3b958b731d8dbc105552ce5766.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании ребенка в одном из частных детских садов в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В Севастополе двухлетний ребенок летом 2025 года получил травму ноги во время прогулки на площадке в частном детском саду. Возбуждено уголовное дело, сообщалось ранее.Крымский Следком по этому факту открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152936625_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b08fc4aab1798d95a70761dc49485e2.jpg
1920
1920
true
севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, александр бастрыкин, происшествия, дети, детский сад, новости севастополя
Травма малыша в частном детсаду в Севастополе – дело у Бастрыкина

Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании малыша в частном детском саду Севастополя

19:40 05.02.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду
В Севастополе двухлетний ребенок получил травмы в частном детском саду
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании ребенка в одном из частных детских садов в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Севастополе двухлетний ребенок летом 2025 года получил травму ноги во время прогулки на площадке в частном детском саду. Возбуждено уголовное дело, сообщалось ранее.

"В соцмедиа сообщается, что, по словам матери мальчика, воспитатель своевременно не обеспечила оказания помощи", – уточнили в СК детали инцидента.

Крымский Следком по этому факту открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.
