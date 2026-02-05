https://crimea.ria.ru/20260205/tramp-sovershil-tri-oshibki-v-rossii-otsenili-pozitsiyu-ssha-po-dsnv-1152965611.html

Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ

Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп совершил три ошибки, проигнорировав инициативу России пролонгировать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Во-первых, (Трамп) подходит к теме как бизнесмен: раз от меня чего-то хотят, значит это нужно им. Нужно продать свое согласие подороже. А раз нельзя получить выгоду сейчас, можно отложить, пока не предложат хорошую цену", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Однако Россия беспокоилась о ДСНВ не потому, что ей это нужно больше, и с нее можно что-то "сторговать", а просто вела себя как ответственная ядерная держава, понимая значение договора для судеб всего мира, отметил политик.По мнению Косачева, отказ лидера США обсуждать стратегическую стабильность точно не прибавит ему шансы на Нобелевскую премию мира.Вторая ошибка, считает вице-спикер Совфеда, заключается в одержимости Вашингтона достижением абсолютного превосходства, что заставляет его видеть в любом соглашении сдерживание мощи Америки.Третья ошибка состоит в убежденности Белого дома в том, что пока не разрешен украинский конфликт, вопрос по ДСНВ является второстепенным. Косачев подчеркнул, что конфликт на Украине затрагивает безопасность американцев намного меньше, чем отказ от контроля над ядерным оружием.В целом с прекращением действия ДСНВ мир, по словам Косачева, не рухнет, война не начнется и гонка вооружений если и усилится, то не кратно. Возможности для сохранения режима ДСНВ сохраняются, прежде всего, на основании инициативы президента России Владимира Путина о готовности соблюдать ограничения по договору де-факто, добавил зампредседателя Совфеда.5 февраля 2026 года завершилось действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее, в сентябре 2025 года, президент России Владимир Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования соглашения.4 февраля, накануне даты прекращения действия Договора, в МИД России констатировали, что Вашингтон преднамеренно оставил без ответа инициативу Москвы по ДСНВ. В дипведомстве подчеркнули, что Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности в связи с истечением срока действия Договора, но намерена действовать ответственно и взвешенно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВВ РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильностиСША обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ

