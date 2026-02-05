Рейтинг@Mail.ru
Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260205/tramp-sovershil-tri-oshibki-v-rossii-otsenili-pozitsiyu-ssha-po-dsnv-1152965611.html
Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
Президент США Дональд Трамп совершил три ошибки, проигнорировав инициативу России пролонгировать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению... РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T10:22
2026-02-05T10:22
дснв
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
константин косачев
россия
сша
дональд трамп
ядерное сдерживание
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151429565_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6a7384fc12eeaf588f517a23da0d23dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп совершил три ошибки, проигнорировав инициативу России пролонгировать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Во-первых, (Трамп) подходит к теме как бизнесмен: раз от меня чего-то хотят, значит это нужно им. Нужно продать свое согласие подороже. А раз нельзя получить выгоду сейчас, можно отложить, пока не предложат хорошую цену", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Однако Россия беспокоилась о ДСНВ не потому, что ей это нужно больше, и с нее можно что-то "сторговать", а просто вела себя как ответственная ядерная держава, понимая значение договора для судеб всего мира, отметил политик.По мнению Косачева, отказ лидера США обсуждать стратегическую стабильность точно не прибавит ему шансы на Нобелевскую премию мира.Вторая ошибка, считает вице-спикер Совфеда, заключается в одержимости Вашингтона достижением абсолютного превосходства, что заставляет его видеть в любом соглашении сдерживание мощи Америки.Третья ошибка состоит в убежденности Белого дома в том, что пока не разрешен украинский конфликт, вопрос по ДСНВ является второстепенным. Косачев подчеркнул, что конфликт на Украине затрагивает безопасность американцев намного меньше, чем отказ от контроля над ядерным оружием.В целом с прекращением действия ДСНВ мир, по словам Косачева, не рухнет, война не начнется и гонка вооружений если и усилится, то не кратно. Возможности для сохранения режима ДСНВ сохраняются, прежде всего, на основании инициативы президента России Владимира Путина о готовности соблюдать ограничения по договору де-факто, добавил зампредседателя Совфеда.5 февраля 2026 года завершилось действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее, в сентябре 2025 года, президент России Владимир Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования соглашения.4 февраля, накануне даты прекращения действия Договора, в МИД России констатировали, что Вашингтон преднамеренно оставил без ответа инициативу Москвы по ДСНВ. В дипведомстве подчеркнули, что Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности в связи с истечением срока действия Договора, но намерена действовать ответственно и взвешенно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВВ РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильностиСША обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151429565_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b110d427ca8b7e8c64f8e3924f7529ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дснв, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), константин косачев, россия, сша, дональд трамп, ядерное сдерживание, безопасность
Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ

Трамп совершил три ошибки отказом от продления Договора СНВ-3 – Косачев

10:22 05.02.2026
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonВид на Белый дом
Вид на Белый дом - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп совершил три ошибки, проигнорировав инициативу России пролонгировать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Во-первых, (Трамп) подходит к теме как бизнесмен: раз от меня чего-то хотят, значит это нужно им. Нужно продать свое согласие подороже. А раз нельзя получить выгоду сейчас, можно отложить, пока не предложат хорошую цену", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Однако Россия беспокоилась о ДСНВ не потому, что ей это нужно больше, и с нее можно что-то "сторговать", а просто вела себя как ответственная ядерная держава, понимая значение договора для судеб всего мира, отметил политик.
По мнению Косачева, отказ лидера США обсуждать стратегическую стабильность точно не прибавит ему шансы на Нобелевскую премию мира.
Вторая ошибка, считает вице-спикер Совфеда, заключается в одержимости Вашингтона достижением абсолютного превосходства, что заставляет его видеть в любом соглашении сдерживание мощи Америки.
"Но в случае с СНВ это бессмысленно – у России и США паритет надолго, и не столь важно, сколько раз обе страны могут уничтожить друг друга. Никакой "Золотой купол" на это не повлияет, не нужно иллюзий", – пояснил он.
Третья ошибка состоит в убежденности Белого дома в том, что пока не разрешен украинский конфликт, вопрос по ДСНВ является второстепенным. Косачев подчеркнул, что конфликт на Украине затрагивает безопасность американцев намного меньше, чем отказ от контроля над ядерным оружием.
В целом с прекращением действия ДСНВ мир, по словам Косачева, не рухнет, война не начнется и гонка вооружений если и усилится, то не кратно. Возможности для сохранения режима ДСНВ сохраняются, прежде всего, на основании инициативы президента России Владимира Путина о готовности соблюдать ограничения по договору де-факто, добавил зампредседателя Совфеда.
5 февраля 2026 года завершилось действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее, в сентябре 2025 года, президент России Владимир Путин публично выдвинул инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования соглашения.
4 февраля, накануне даты прекращения действия Договора, в МИД России констатировали, что Вашингтон преднамеренно оставил без ответа инициативу Москвы по ДСНВ. В дипведомстве подчеркнули, что Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности в связи с истечением срока действия Договора, но намерена действовать ответственно и взвешенно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ
В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности
США обновят ядерную триаду и проведут учения – что это значит для РФ
 
ДСНВДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)Константин КосачевРоссияСШАДональд ТрампЯдерное сдерживаниеБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Поезда в Крым и в обратном направлении задерживаются на 5-7 часов
10:22Трамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
10:06Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
09:57Все строения, люди и скот: 308 лет со дня первой переписи в России
09:42СВО является актом самообороны России – Медведев
09:41Пуля вместо оплаты: в Севастополе пенсионер стрелял в мастера по котлам
09:33Десять землетрясений произошли в Турции за 3 часа
09:17Часть восточного Крыма обесточена
09:12Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга
08:52Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштаба
08:318 поездов крымского направления опаздывают из-за ЧП в Тамбовской области
08:16В школе в Новосибирской области обрушилась крыша
08:04Нападение в школе Красноярска – дети с ожогами в тяжелом состоянии
07:47Спецтехника дежурит круглосуточно: дорожная обстановка в Крыму
07:30Над Крымом и другими регионами за ночь ликвидировали 95 украинских дронов
07:22Массированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
07:07В "Крымэнерго" сообщили о сбое при начислении оплаты за общедомовые нужды
06:37В Забайкалье вагоны грузового поезда сошли с рельсов
06:09Зимний отдых с детьми – куда едут россияне и сколько это стоит
00:01В четверг в Крыму начнется оттепель
Лента новостейМолния