https://crimea.ria.ru/20260205/tramp-predlagaet-razrabotat-zamenu-dsnv-1152991324.html

Трамп предлагает разработать замену ДСНВ

Трамп предлагает разработать замену ДСНВ - РИА Новости Крым, 05.02.2026

Трамп предлагает разработать замену ДСНВ

Президент США Дональд Трамп выступил за разработку нового договора по стратегическим вооружениям вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и... РИА Новости Крым, 05.02.2026

2026-02-05T22:17

2026-02-05T22:17

2026-02-05T22:17

дональд трамп

сша

ядерное сдерживание

дснв

договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

в мире

политика

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151621613_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4c4b86087bfd4ca8ffa5fd7dabcda75f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил за разработку нового договора по стратегическим вооружениям вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом американский лидер заявил в четверг в своей соцсети Truth Social.Американский лидер добавил, что Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до невиданных уровней.Представители России и США ранее в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что действие договора заканчивается 5 февраля. Он отмечал, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности во всем мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДНСВ – политологКак будет действовать Россия после истечения срока действия ДСНВТрамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, ядерное сдерживание, дснв, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), в мире, политика, внешняя политика, новости