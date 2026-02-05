https://crimea.ria.ru/20260205/tramp-predlagaet-razrabotat-zamenu-dsnv-1152991324.html
Трамп предлагает разработать замену ДСНВ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил за разработку нового договора по стратегическим вооружениям вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом американский лидер заявил в четверг в своей соцсети Truth Social.Американский лидер добавил, что Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до невиданных уровней.Представители России и США ранее в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что действие договора заканчивается 5 февраля. Он отмечал, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности во всем мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДНСВ – политологКак будет действовать Россия после истечения срока действия ДСНВТрамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
