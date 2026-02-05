Рейтинг@Mail.ru
Трамп предлагает разработать замену ДСНВ - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Трамп предлагает разработать замену ДСНВ
Трамп предлагает разработать замену ДСНВ - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Трамп предлагает разработать замену ДСНВ
Президент США Дональд Трамп выступил за разработку нового договора по стратегическим вооружениям вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и... РИА Новости Крым, 05.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил за разработку нового договора по стратегическим вооружениям вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом американский лидер заявил в четверг в своей соцсети Truth Social.Американский лидер добавил, что Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до невиданных уровней.Представители России и США ранее в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что действие договора заканчивается 5 февраля. Он отмечал, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности во всем мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДНСВ – политологКак будет действовать Россия после истечения срока действия ДСНВТрамп совершил три ошибки: в России оценили позицию США по ДСНВ
Трамп предлагает разработать замену ДСНВ

Трамп предлагает разработать новый договор по стратегическим вооружениям вместо ДСНВ

22:17 05.02.2026
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил за разработку нового договора по стратегическим вооружениям вместо продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом американский лидер заявил в четверг в своей соцсети Truth Social.

"Вместо продления New START (ДСНВ – ред.), плохо согласованного Соединенными Штатами документа, который, помимо всего прочего, грубо нарушается, мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, усовершенствованный и современный договор, который сможет действовать долгие годы в будущем", – цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Американский лидер добавил, что Штаты продолжают наращивать свой военный потенциал до невиданных уровней.
Представители России и США ранее в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что действие договора заканчивается 5 февраля. Он отмечал, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности во всем мире.
