Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что поддержит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах и назвал его своим другом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что поддержит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах и назвал его своим другом. Об этом американский лидер заявил в четверг в своей соцсети Truth Social.По мнению Трапа, Орбан никогда не подведет народ Венгрии. Американский президент подчеркнул, что с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с венгерским премьером для дальнейшего продвижения по пути сотрудничества.
РИА Новости Крым
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что поддержит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах и назвал его своим другом. Об этом американский лидер заявил в четверг в своей соцсети Truth Social.

"Я был горд поддержать Виктора на переизбрание в 2022 году и для меня честь сделать это снова. Виктор Орбан – настоящий друг, борец и победитель, и имеет мою полную и абсолютную поддержку на переизбрание премьер-министром Венгрии", – цитирует сообщение РИА Новости.

По мнению Трапа, Орбан никогда не подведет народ Венгрии. Американский президент подчеркнул, что с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с венгерским премьером для дальнейшего продвижения по пути сотрудничества.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – Орбан
Орбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в Будапеште
Орбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕС
 
