https://crimea.ria.ru/20260205/tramp-poobeschal-orbanu-podderzhku-na-vyborakh-1152990676.html
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах - РИА Новости Крым, 05.02.2026
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что поддержит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах и назвал его своим другом. Об этом американский лидер РИА Новости Крым, 05.02.2026
2026-02-05T21:25
2026-02-05T21:25
2026-02-05T21:25
дональд трамп
сша
виктор орбан
венгрия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152383979_0:0:2403:1353_1920x0_80_0_0_009285cdf9df28bb9387e760d3569ab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что поддержит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах и назвал его своим другом. Об этом американский лидер заявил в четверг в своей соцсети Truth Social.По мнению Трапа, Орбан никогда не подведет народ Венгрии. Американский президент подчеркнул, что с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с венгерским премьером для дальнейшего продвижения по пути сотрудничества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия продолжает сотрудничество с РФ вопреки давлению – ОрбанОрбан допустил скорую встречу Путина и Трампа в БудапештеОрбан пообещал блокировать выделение денег Украине через ЕС
сша
венгрия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152383979_0:0:2137:1602_1920x0_80_0_0_860e4bc440ee3e015b33cac48e7d26cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, виктор орбан, венгрия, политика, новости
Трамп пообещал Орбану поддержку на выборах
Орбан никогда не подведет народ Венгрии – Трамп