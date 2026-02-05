https://crimea.ria.ru/20260205/tishina-na-fone-rekorda-chto-skryvaet-sverkhaktivnaya-gruppa-pyaten-na-solntse-1152980271.html

Тишина на фоне рекорда: что скрывает сверхактивная группа пятен на Солнце

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Солнечная группа пятен №4366, которая в настоящее время находится на обращенной к Земле стороне Солнца, вышла на второе место в XXI веке по количеству сильных вспышек. Об этом рассказала в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, по состоянию на середину дня 5 февраля в этом активном центре зарегистрировано уже 58 вспышек высокого класса М и Х.Группа 4366 демонстрирует исключительно высокий уровень активности. В ее активе – даже супер-вспышка класса X8.1. При этом воздействие на Землю пока остается ограниченным. Причина заключается в том, что солнечные вспышки почти не сопровождаются выбросами плазмы, которые необходимы для сильного влияния на магнитное поле планеты. Почему это происходит, пока неизвестно."При этом небольшое количество вещества все же уходит в межпланетное пространство с каждой вспышкой, что, с учетом очень высокого темпа вспышек, все же приводит в настоящее время к насыщению солнечного ветра плазмой и разгону его скорости и температуры. В результате даже в отсутствие сильных ударов по планете наблюдается довольно высокий уровень фоновых возмущений: краткосрочные магнитные бури и всплески интенсивных полярных сияний", – уточнили эксперты.По их оценкам, активный центр будет находиться в зоне прямого воздействия на Землю еще до двух суток. Если за это время произойдет хотя бы один крупный выброс плазмы, возможны магнитные бури уровня G4-G5.Ранее сообщалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дошло плазменное облако: на Земле магнитные бури планетарного масштабаТри дня максимального риска: на Землю идут новые магнитные буриСолнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятна

